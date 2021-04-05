В Україні не раз виникали скандали щодо розподілу державного фінансування в кіноіндустрії. Ситуацію вирішив роз'яснити міністр культури України Олександр Ткаченко.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу політик пояснив, що існує програма фінансування Держкіно – це знамениті пітчинги, під час яких кошти розприділяються на різні кінопроєкти. Окрім цього, в Мінкульті існує окрема програма для патріотичних серіалів, яка спрямована фактично на те, щоб спільно з телеканалами виготовляти україномовний контент з вітчизняними акторами.

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Найбільший скандал розпалився у жовтні 2020 році, коли представники кіноіндустрії розкритикували рішення Держкіно щодо розподілу коштів. Тоді режисери натякали на непрозорість процедури. Олександр Ткаченко зізнався, що звертав увагу на неефективність фінансування ще коли був депутатом. Наразі ж розробляються нові правила, які будуть більш зрозумілі як кіновиробникам, так і суспільству.

"Вже обрали нову Раду кіно, затверджується нове положення про пітчинг, де встановлені більш прозорі та зрозумілі правила проведення цих пітчингів для того, щоб можна було виробляти і популярні фільми за певними критеріями й фільми так званого артхаусного напрямку для фестивалів, і дозволяти виробництво мультфільмів", – пояснив Олександр Ткаченко.

Також міністр зазначив, що багато кіновиробників подавали свої проєкти на пітчингах, як патріотичне кіно. Зрештою це були комерційно не успішні фільми, які не виправдали очікувань у прокаті.

Я не хочу нікого ображати, але достатньо подивитись касу цих фільмів, щоб зрозуміти, чи були вони насправді патріотичними... Ми перезапустили систему, кіно відроджується, але мені особисто, як глядачу і міністру, прикро витрачати гроші на фільми, на які приходять 2 тисячі людей,

– додав він.

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