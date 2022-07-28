Netflix становится более украинским, – Ткаченко поделился успехами переговоров со стримингом
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Министр культуры Александр Ткаченко с начала полномасштабного вторжения россиян вел переговоры с Алексом Лонгом, региональным директором по публичной политике в Netflix. Политик поделился результатами.
Как отметил Ткаченко в телеграме, что Netflix становится более украинским и поддержит украинских кинематографистов. В частности, мы имеем теперь два проекта для поддержки украинской киноиндустрии.
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Netflix становится более украинским, – Ткаченко
Политик также сообщил, что Netflix точно ушел из России, а также о том, что за несколько месяцев значительно возросло количество украиноязычного контента на платформе.
О проектах Ткаченко сообщил следующее:
Первый – Netflix совместно с House of Europe и Украинской Киноакадемией предоставит 100 стипендий в размере 1000 евро для украинских кинематографистов. Второй – ряд образовательных сессий с международными экспертами,
– сообщил он.
По словам заявки на участие кандидаты смогут подать уже сегодня на сайтах House of Europe и Украинской Киноакадемии. Ткаченко поблагодарил за поддержку украинской киноиндустрии.
"Сейчас мир должен видеть еще больше украинского искусства. Потому что оно действительно невероятно!", – подытожил он.