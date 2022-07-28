Як Ткаченко зазначив у телеграмі, що Netflix стає більш українським та підтримає українських кінематографістів. Зокрема ми маємо тепер два проєкти для підтримки української кіноіндустрії.

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Netflix стає більш українським, – Ткаченко

Політик також повідомив, що Netflix таки точно пішов з росії, а також про те, що за кілька місяців значно зросла кількість україномовного контенту на платформі.

Щодо проєктів Ткаченко повідомив наступне:

Перший – Netflix спільно з House of Europe та Українською Кіноакадемією нададуть 100 стипендій у розмірі 1000 євро для українських кінематографістів. Другий – низка освітніх сесій з міжнародними експертами,

– повідомив він.

За словами, заявку на участь кандидати зможуть подати вже сьогодні на сайтах House of Europe й Української Кіноакадемії. Ткаченко подякував за підтримку української кіноіндустрії.

"Нині світ повинен бачити ще більше українського мистецтва. Бо воно справді неймовірне!", – підсумував він.