Как отметил Ткаченко в телеграме, что Netflix становится более украинским и поддержит украинских кинематографистов. В частности, мы имеем теперь два проекта для поддержки украинской киноиндустрии.

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Netflix становится более украинским, – Ткаченко

Политик также сообщил, что Netflix точно ушел из России, а также о том, что за несколько месяцев значительно возросло количество украиноязычного контента на платформе.

О проектах Ткаченко сообщил следующее:

Первый – Netflix совместно с House of Europe и Украинской Киноакадемией предоставит 100 стипендий в размере 1000 евро для украинских кинематографистов. Второй – ряд образовательных сессий с международными экспертами,

– сообщил он.

По словам заявки на участие кандидаты смогут подать уже сегодня на сайтах House of Europe и Украинской Киноакадемии. Ткаченко поблагодарил за поддержку украинской киноиндустрии.

"Сейчас мир должен видеть еще больше украинского искусства. Потому что оно действительно невероятно!", – подытожил он.