С 2007 по 2010 год Алексей работал в московском “Театре музыки и драмы Стаса Намина”. Также он женился на российской актрисе, правда, этот союз длился очень недолго. А теперь Нагрудный откровенно ответил, почему оставил успешную карьеру в России и вернулся в Украину.

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Алексей Нагрудный не остался в России: что он говорит

Актер рассказывает, что с точки зрения актерских умений и карьеры он получил в России значительный опыт. Он указывает, что изучил много приемов, которые лучше применять во время игры, а также как лучше технически выполнять роль любого персонажа. Однако он отмечает, что уже тогда россияне использовали эти навыки для пропаганды. Поэтому Алексей Нагрудный решил, что это не ему подходит.

Мое возвращение домой было вопросом времени, я убежден в этом. Да, я получил там кое-что с точки зрения профессии. Но сниматься там я не хотел. Если брать, как их ремесло, а не идею "русского мира", пропаганды, то там есть чему поучиться. То есть, какой техникой играть. Но для чего? Вот это важно,

– говорит Нагрудный.

Интервью Алексея Нагрудного: смотрите видео

Кроме того, Алексей отметил, что мы и россияне – абсолютно разные. Ему было некомфортно проживать среди людей, у которых настолько примитивное мышление, советские нарративы, неуважение к женщинам и многое другое.

Во всем мы очень разные. Как можно было этого не замечать? Не знаю,

– говорит Нагрудный.

Поэтому сегодня актер благодарен себе за то, что уже тогда сделал правильное решение.

Алексей Нагрудный в украинском сериале "Женский доктор. Новая жизнь"

В сериале "Женский доктор. Новая жизнь" Алексей исполнил роль Юрия Сердюка. Это частично негативный персонаж, который мыслит только о своих собственных интересах и выгоде. Однако обстоятельства влияют на его героя таким образом, что в конце сезона он меняется к лучшему.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала

Украинские зрители с нетерпением ожидают продолжения любимой истории. И теперь официально подтверждено, что будет второй сезон. Поэтому ожидайте анонсов и смотрите украинское кино!