З 2007 по 2010 рік Олексій працював у московському "Театрі музики та драми Стаса Наміна". Також він одружився із російською акторкою, щоправда, цей союз тривав дуже недовго. А тепер Нагрудний відверто відповів, чому залишив успішну кар'єру в Росії та повернувся в Україну.

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Олексій Нагрудний не залишився в Росії: що він каже

Актор розповідає, що з погляду акторських вмінь та кар'єри він здобув у Росії значний досвід. Він вказує, що вивчив багато прийомів, які краще застосовувати під час гри, а також як краще технічно виконувати роль будь-якого персонажа. Проте він відзначає, що уже тоді росіяни використовували ці навички для пропаганди. Тому Олексій Нагрудний вирішив, що це не йому підходить.

Моє повернення додому було питанням часу, я переконаний в цьому. Так, я здобув там дещо з погляду професії. Але зніматися там я не хотів. Якщо брати, як їхнє ремесло, а не ідею "русского міра", пропаганди, то там є чому повчитися. Тобто, якою технікою грати. Але задля чого? Ось це важливо,

– каже Нагрудний.

Інтерв'ю Олексія Нагрудного: дивіться відео

Окрім того, Олексій зазначив, що ми та росіяни – абсолютно різні. Йому було некомфортно проживати серед людей, у яких настільки примітивне мислення, радянські наративи, неповага до жінок та багато іншого.

У всьому ми дуже різні. Як можна було цього не помічати? Не знаю,

– каже Нагрудний.

Тому сьогодні актор вдячний собі за те, що вже тоді зробив правильне рішення.

Олексій Нагрудний в українському серіалі "Жіночий лікар. Нове життя"

У серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" Олексій виконав роль Юрія Сердюка. Це частково негативний персонаж, який мислить лише про свої власні інтереси та вигоду. Проте обставини, що виникають, впливають на його героя таким чином, що в кінці сезону він змінюється на краще.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Українські глядачі з нетерпінням очікують продовження улюбленої історії. І тепер офіційно підтверджено, що буде другий сезон. Тож очікуйте анонсів та дивіться українське кіно!