Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Алексея Алине Доротюк. В материале узнает, что сказал актер.
Почему Алексей Вертинский не общался с сыном на протяжении 40 лет?
Алексей Вертинский признался, что его брак с бывшей Ольгой подвергся серьезным испытаниям из-за амбиций обоих. Экс-жена стремилась жить с родителями, не хотела оставаться дома с ребенком и посвящать себя воспитанию сына, а мечтала о сцене. Сам актер также должен был отдавать большую часть времени театру, ведь этим зарабатывал на жизнь.
В результате супруги развелись, а Ольга ограничила общение сына с отцом. Более того, она изменила его фамилию, и в школу мальчик пошел не как Вертинский, а как Ровицкий.
Интервью Алексея Вертинского: смотрите видео онлайн
По словам Алексея, только два года назад сын неожиданно позвонил ему, и они впервые за долгое время разговаривали целый час. В конце разговора парень предложил остаться друзьями, однако отец отказал, объяснив, что не верит в настоящую дружбу.
Сейчас дочь актера Ксения поддерживает связь с братом Антоном, тогда как сам Вертинский общается с ним не очень активно. В то же время он помнит о дне рождения сына, а Антон всегда готов помочь семье в сложные моменты.
Кто такой Алексей Вертинский?
- Алексей Вертинский – украинский актер театра и кино.
- Он является народным артистом Украины и многие называют его легендарным актером, хотя сам Вертинский не любит этого звания.
- За свою жизнь Алексей Вертинский сыграл невероятное большое количество ролей в театре и кино.
- Актер работал в Сумском областном академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Щепкина, в Киевском академическом молодом театре, в Театре "Актер" и многих других.
- Среди фильмов и сериалов, в которых сыграл Алексей такие ленты: "Свадебная ночь", "Сказка старого мельника", "Свингеры 2", "Слуга народа" и многие другие.