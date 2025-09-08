Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Алексея Алине Доротюк. В материале узнает, что сказал актер.

Почему Алексей Вертинский не общался с сыном на протяжении 40 лет?

Алексей Вертинский признался, что его брак с бывшей Ольгой подвергся серьезным испытаниям из-за амбиций обоих. Экс-жена стремилась жить с родителями, не хотела оставаться дома с ребенком и посвящать себя воспитанию сына, а мечтала о сцене. Сам актер также должен был отдавать большую часть времени театру, ведь этим зарабатывал на жизнь.

В результате супруги развелись, а Ольга ограничила общение сына с отцом. Более того, она изменила его фамилию, и в школу мальчик пошел не как Вертинский, а как Ровицкий.

По словам Алексея, только два года назад сын неожиданно позвонил ему, и они впервые за долгое время разговаривали целый час. В конце разговора парень предложил остаться друзьями, однако отец отказал, объяснив, что не верит в настоящую дружбу.

Сейчас дочь актера Ксения поддерживает связь с братом Антоном, тогда как сам Вертинский общается с ним не очень активно. В то же время он помнит о дне рождения сына, а Антон всегда готов помочь семье в сложные моменты.

Кто такой Алексей Вертинский?