А также сыграла одну из главных ролей в украинском комедийном сериале "Семья по воскресеньям". В материале 24 Канала со ссылкой на интервью узнаете, что Анастасия думает об участии своего коллеги Тараса Цимбалюка в популярном шоу "Холостяк".
Что Анастасия Иванюк сказала о "Холостяке"?
Анастасия Иванюк, звезда сериала "Пограничники", поделилась мыслями относительно нового сезона "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком. Она отметила, что очень радуется за коллегу и его успехи. Хотя актриса не смотрит шоу из-за нехватки времени, она уверена, что сезон будет масштабным и красивым.
Тарас – профессионал. И я убеждена, что его харизма и естественность сделают проект интересным для зрителей,
– говорит Анастасия.
Актриса вспомнила, что впервые встретилась с Тарасом много лет назад на пробах. Тогда он еще не имел такой популярности, как сейчас, однако был таким же веселым, компанейским и позитивным вне камеры. По ее словам, его профессионализм хорошо видно зрителям: он всегда работает на результат, и каждая роль и каждый проект с его участием запоминаются.
Что известно о "Холостяке" 2025 года?
- Премьера нового сезона состоялась 17 октября 2025 года.
- Шоу можно посмотреть на телеканале СТБ.
- Главным героем этого года стал украинский актер театра и кино Тарас Цимбалюк.
- На данный момент вышло три выпуска.
- Новый эпизод можно будет увидеть в пятницу, 7 ноября – зрители узнают, как будут развиваться отношения Тараса Цимбалюка с участницами проекта.