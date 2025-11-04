А также сыграла одну из главных ролей в украинском комедийном сериале "Семья по воскресеньям". В материале 24 Канала со ссылкой на интервью узнаете, что Анастасия думает об участии своего коллеги Тараса Цимбалюка в популярном шоу "Холостяк".

Что Анастасия Иванюк сказала о "Холостяке"?

Анастасия Иванюк, звезда сериала "Пограничники", поделилась мыслями относительно нового сезона "Холостяка" с Тарасом Цимбалюком. Она отметила, что очень радуется за коллегу и его успехи. Хотя актриса не смотрит шоу из-за нехватки времени, она уверена, что сезон будет масштабным и красивым.

Тарас – профессионал. И я убеждена, что его харизма и естественность сделают проект интересным для зрителей,

– говорит Анастасия.

Актриса вспомнила, что впервые встретилась с Тарасом много лет назад на пробах. Тогда он еще не имел такой популярности, как сейчас, однако был таким же веселым, компанейским и позитивным вне камеры. По ее словам, его профессионализм хорошо видно зрителям: он всегда работает на результат, и каждая роль и каждый проект с его участием запоминаются.

Что известно о "Холостяке" 2025 года?