Ильенко, Васянович, Алиев: Украинская Киноакадемия назвала состав Оскаровского комитета
Источник:Фейсбук Украинской Киноакадемии
Украинская киноакадемия назвала состав Оскаровского комитета, который определит фильм, претендующий на Оскар в 2023 году. Среди них известные режиссеры, продюсеры и кинокритики.
Главой Украинского Оскаровского комитета назначили кинокритика Алика Шпилюка, набравшего наибольшее количество голосов. Секретарем – исполнительного директора Украинской киноакадемии Анну Мачух.
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Украинская Киноакадемия назвала состав Оскаровского комитета
Украинская киноакадемия назвала состав комитета, который изберет фильм на соискание премии Оскар в номинации "Лучший международный фильм". В состав вошли 14 человек, среди которых режиссеры, кинокритики, продюсеры и киноведы:
- Нариман Алиев, режиссер ("Домой", "Черный", "Без тебя");
- Роман Бондарчук, режиссер ("Евромайдан. Черновой монтаж", "Украинские шерифы", "Вулкан");
- Денис Буданов, киновед/кинокритик;
- Валентин Васянович, режиссер ("Племя", "Уровень черного", "Атлантида", "Отблеск");
- Александр Гусев, кинокритик;
- Сергей Зленко, кинодеятель;
- Филипп Ильенко, продюсер, экспредседатель Госкино;
- Артем Колюбаев, продюсер ("Круты 1918", "Я работаю на кладбище", "Правило боя");
- Сергей Лавренюк, продюсер ("DZIDZIO Контрабас", "Когда падают деревья", "Эгрегор");
- Александр Максимчук, продюсер ("Усатый фанк");
- Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;
- Валерия Сочивец, продюсер ("С завязанными глазами", "Наследие", "Дом за стеклом");
- Алик Шпилюк, кинокритик;
- Владимир Яценко, продюсер ("Дикое поле", "Домой", "Атлантида").
Украинский Оскаровский комитет возник в 2006 году при Ассоциации продюсеров Украины. Он занимается ежегодным отбором и выдвижением фильма от Украины на соискание премии Оскар в номинации "Лучший международный фильм".Кстати, 95-й Оскар состоится 12 марта 2023 года.
До этого времени ни один украинский фильм не смог попасть даже в краткий список претендентов на эту награду (хотя это больше говорит о высокой конкуренции, чем о недостаточном качестве наших лент). Однако сейчас внимание всего мира приковано к Украине, а у нас есть целый ряд новых фильмов, которые рассматриваются как потенциальные претенденты на выдвижение на награду от Украины,
– отметил Филипп Ильенко.
Украинские фильмы независимой Украины, претендовавшие на Оскар
Однако они не прошли дальше:
1997 год – "Приятель покойного" Вячеслава Криштофовича;
2003 год – "Мамай" Олеся Санина;
2004 год – "Водитель для Веры" Павла Чухрая;
2006 год – "Аврора" Оксаны Байрак;
2008 год – "Иллюзия страха" Александра Кириенко;
2012 год - "Прошедший Сквозь Огонь" Михаила Ильенко;
2013 год – "Параджанов" Елены Фетисовой, Сержа Аведикяна;
2014 год – "Поводырь" Олеся Санина;
2016 год – "Украинские шерифы" Романа Бондарчука;
2017 год – "Уровень черного" Валентина Васяновича;
2018 год – "Донбасс" Сергея Лозницы;
2019 год – "Домой" Наримана Алиева;
2020 год – "Атлантида" Валентина Васяновича;
2021 год - "Плохие дороги" Наталки Ворожбит.