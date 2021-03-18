Исторические изменения: Amazon впервые создаст болливудский фильм
С Голливуда в Болливуд: Amazon Prime Video впервые в истории существования компании станет сопродюсером индийского фильма. И, кажется, здесь одним проектом не ограничится.
Источник:Reuters
Эту информацию подтвердил основатель Amazon Джефф Безос. По его словам, страны Южной Азии за последнее время стали одним из рынков его стриминговой платформы, который стремительно разрастается. Дела идут вверх, а потому компания решила вложить средства в разработку ленты Болливуда.
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В этом проекте Amazon будет работать с двумя индийскими кинокомпаниями. А вот когда начнутся съемки и в каком году ждать результатов их работы – пока неизвестно.
Мы рады сделать еще один шаг к совместному производству, работая над фильмом, который подчеркивает наше индийское наследство,
– отметил представитель Amazon Prime Video India Виджай Субраманиум.
Что известно о болливудском фильме Amazon
Известно, что главную роль в фильме исполнит один из самых популярных актеров Болливуда Акшай Кумар. Чуть ли не каждый его фильм получает бешенную популярность в странах Азии, поэтому это может помочь авторам проекту привлечь еще большее внимание публики к будущей ленты.
Название ленты будет дублировать на хинди название Моста Адама. Это цепь известняковых образований, которая фактически объединяет штат Тамил Наду со Шри-Ланкой. Такое название авторы проекту выбрали не случайно, ведь, по индийской мифологии, мост построила армия, которую возглавлял бог-король Рама. Вероятно, эту историю используют в написании сценария.
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