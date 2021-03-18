С Голливуда в Болливуд: Amazon Prime Video впервые в истории существования компании станет сопродюсером индийского фильма. И, кажется, здесь одним проектом не ограничится.

Эту информацию подтвердил основатель Amazon Джефф Безос. По его словам, страны Южной Азии за последнее время стали одним из рынков его стриминговой платформы, котор ый стремительно разрастается. Дела идут вверх, а потому компания решила вложить средства в разработку ленты Болливуда.

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В этом проекте Amazon будет работать с двумя индийскими кинокомпаниями. А вот когда начнутся съемки и в каком году ждать результатов их работы – пока неизвестно.

Мы рады сделать еще один шаг к совместному производству, работая над фильмом, который подчеркивает наше индийское наследство,

– отметил представитель Amazon Prime Video India Виджай Субраманиум.

Что известно о болливудском фильме Amazon

Известно, что главную роль в фильме исполнит один из самых популярных актеров Болливуда Акшай Кумар. Чуть ли не каждый его фильм получает бешенную популярность в странах Азии, поэтому это может помочь авторам проекту привлечь еще большее внимание публики к будущей ленты.