Із Голлівуду в Боллівуд: Amazon Prime Video вперше в історії існування компанії стане співпродюсером індійського фільму. І, здається, тут одним проєктом не обмежиться.

Цю інформацію підтвердив засновник Amazon Джефф Безос. За його словами, країни Південної Азії за останній час стали одним з ринків його стрімінгової платформи, що стрімко розростається. Справи йдуть вгору, а тому компанія вирішила вкласти кошти на розробку чергової стрічки Боллівуду.

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У цьому проєкті Amazon працюватиме з двома індійськими кінокомпаніями. А от коли почнуться зйомки та в якому році чекати на результати їхньої роботи – поки невідомо.

Ми раді зробити ще один крок до спільного виробництва, працюючи над фільмом, який підкреслює нашу індійську спадщину,

– зазначив представник Amazon Prime Video India Віджай Субраманіум.

Що відомо про боллівудський фільм Amazon

Наразі відомо, що головну роль у фільмі виконає один з найпопулярніших акторів Боллівуду Акшай Кумар. Чи не кожен його фільм отримує шалену популярність в країнах Азії, відтак це може допомогти авторам проєкту привернути ще більшу увагу публіки до майбутньої стрічки.

Назва стрічки буде дублювати на хінді назву Моста Адама. Це ланцюг вапнякових утворень, що фактично об'єднує штат Таміл Наду зі Шрі-Ланкою. Таку назву автори проєкту обрали не випадково, адже, за індійською міфологією, міст збудувала армія, яку очолював бог-король Рама. Ймовірно, цю історію використають у написанні сценарію.