Стриминговый сервис Netflix начал работу над самым дорогим проектом в своей истории. Это фильм по шпионскому роману Марка Грини под названием "Серый человек".

Бюджет фильма составит более 200 миллионов долларов. Режиссерами будут Джо и Энтони Руссо, которые сняли для Marvel 2 последние части "Мстителей" и фильмы про Капитана Америку.

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"Серый человек": сюжет

Это боевик-триллер, который расскажет о смертельной дуэли между двумя наемными убийцами. Бывший агент ЦРУ Курт Джентри скрывается в Европе и пытается защитить дочерей, которые даже не знают о его существовании. За героем охотится его бывший напарник Ллойд Хансен.

Авторы фильма обещают начать новую франшизу, которая по своим масштабам не будет уступать "Джеймсу Бонду".

Актерский состав

Съемки должны были начаться в 2014 году, тогда на главную роль согласился Брэд Питт. Но теперь известно, что в главных ролях будут Райан Гослинг и Крис Эванс.

Крис Еваннс играл Капитана Америку в фильмах Marvel. Но режиссеры утверждают, что его персонаж будет существенно отличаться от супергероя. Вместо хорошего парня мы увидим негодяя-антагониста, который безумно одевается.

Съемки картины должны начаться в январе 2021 года. А вот дату выхода ленты пока держат в секрете.

Также в фильме будут играть: