Голливудский актер Маколей Калкин уже лишился образа хорошего мальчика из "Один дома". Теперь он снялся в сериале "Американская история ужасов", где предстал на дебютном фото.

Кадром со съемочной площадки поделился автор сериала-антологии Райан Мерфи. Он сфотографировал Маколея Калкина в образе его киногероя в сериале "Американская история ужасов" и Лесли Гроссман.

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А вот тему нового сезона популярной ленты еще не рассекречивают. Сейчас съемки 10 сезона "Американской истории ужасов" возобновились, а главные актеры проекту приступили к работе.

Надвигается беда,

– анонсировал Райан Мерфи.

Что известно о роли Маколея Калкина

Все внимание киноманов приковано к роли Маколея Калкина. И это не только потому, что он впервые за много лет принял участие в съемках, но и потому, что его персонаж в "Американской истории ужасов" будет роман с 71-летней женщиной. По данным People , Маколей Калкин сразу же подписал контракт, когда узнал, что его партнершей по съемкам будет Кэти Бейтс. Не сдерживал своего восторге и Райан Мерфи, который ожидал сотрудничество со звездой "Один дома".

"Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм" Один дома "и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону – о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что в его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он ответил: "Похоже, это та роль, для которой я был рожден", – поделился Райан Мерфи.

Известно, что среди актеров 10 сезона "Американской истории ужасов" будут не только Маколей Калкин и Кэти Бейтс, но и:

Сара Полсон

Питерс

Билли Лурд

Лесли Гроссман

Финн Виттрока

Лили Рэйб

Адина Портер.