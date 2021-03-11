Голлівудський актор Маколей Калкін вже позбувся образу хорошого хлопчика з "Сам удома". Тепер він знявся в серіалі "Американська історія жахів", де постав на дебютному фото.

Кадром зі знімального майданчика поділився автор серіалу-антології Раян Мерфі. Він сфотографував Маколея Калкіна в образі його кіногероя в серіалі "Американська історія жахів" та Леслі Гроссман.

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А от тему нового сезону популярної стрічки ще не розсекречують. Наразі зйомки 10 сезону "Американської історії жахів" відновились, а головні актори проєкту приступили до роботи.

Насувається біда,

– анонсував Раян Мерфі.

Що відомо про роль Маколея Калкіна

Вся увага кіноманів прикута до ролі Маколея Калкіна. І це не тільки тому, що він вперше за багато років взяв участь у зйомках, але й через те, що його персонаж в "Американській історії жахів" матиме роман з 71-річною жінкою. За даними People, Маколей Калкін одразу ж підписав контракт, коли дізнався, що його партнеркою по зйомках буде Кеті Бейтс. Не стримував свого захваті і Раян Мерфі, який очікував на співпрацю із зіркою "Сам удома".

"Мені завжди подобалися роботи Маколея Калкіна. Подобався фільм "Сам удома" і його наступні ролі. У мене з'явилася одна божевільна ідея. Я розповів йому про неї телефоном – про персонажа, якого запропонував зіграти, хоча зазвичай не розкриваю деталі матеріалу. Я повідомив Маколею, що у його персонажа буде божевільний секс з героїнею Кеті Бейтс. Після деякої паузи він відповів: "Схоже, це та роль, для якої я був народжений", – поділився Раян Мерфі.

Відомо, що серед акторів 10 сезону "Американської історії жахів" будуть не тільки Маколей Калкін та Кеті Бейтс, але й:

Сара Полсон

Еван Пітерс

Біллі Лурд

Леслі Гроссман

Фінн Віттрок

Лілі Рейб

Адіна Портер.

​Поки в мережі опублікували офіційний постер, який вже підтверджує: 10 сезон "Американської історії жахів" буде містичним і напруженим.