Творец "Американской истории ужасов" раскрыл название и сюжет 10 сезона – такого еще не было
Создатель антологии "Американская история ужасов" Райан Мерфи анонсировал название 10 сезона сериала "Американская история ужасов". Также он рассказал, где будут проходить события.
Источник:инстаграм Райана Мерфи
Короткий видеоролик, который продюсер опубликовал на своей странице в инстаграме, свидетельствует, что новый сезон сериала будет называться "Double Feature" (Двойной сеанс). События будут развиваться в море и на песчаном берегу.
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Впервые сюжет "Американской истории" ужасов будет связан с морской тематикой. Интересно, что же подготовили сценаристы.
Но на самом деле это еще не все. В одной из публикаций в комментариях Мерфи ответил, что в 10 сезоне будет две отдельные истории. То есть как 2 сезона в 1. Один сюжет будет посвящен теме моря, а другой – суше.
Double Feature – это значит два сезона, выходящих в эфир для фанатов в одном календарном году! Удвойте удовольствие от просмотра! Одна история будет на море, другая – на суше,
– написал Райан Мерфи.
Ранее сообщалось, что вернутся некоторые знакомые зрителям актеры, в частности Сара Полсон и Лили Рэйб.
Также Мерфи опубликовал ряд фотографий со съемочной площадки. На них были Маколей Калкин (звезда "Один дома") и Лесли Гроссман. Они были одеты в причудливые зимние пальта.
Маколей Калкин и Лесли Гроссман на съемках "Американская история ужасов" / Фото с инстаграмм Райана Мерфи
Мы Родригес на съемках "Американская история ужасов" / Фото с инстаграма Райана Мерфи
Кадр из 10 сезона "Американская история ужасов" / Фото с инстаграма Райана Мерфи
После объявления каста все стало на свои места. Многие актеры проекта продолжат дарить фанатам новые впечатления в 10 сезоне.
Актерский состав 10 сезона "Американская история ужасов"
- Фрэнсис Конрой
- Маколей Калкин
- Лесли Гроссман
- Билли Лурд
- Сара Полсон
- Эван Питерс
- Адина Портер
- Лили Рэйб
- Финн Уиттрок
- Денис О'Хэр
- Райан Кира Армстронг
- Спенсер Нович
Точная дата выхода продолжения сериала пока неизвестна. Но премьера запланирована на 2021 год.
"Американская история ужасов": несколько причин посмотреть, если вы еще не видели
- Проект дебютировал в 2011 году. Это самый популярный сериал телеканала FX.
- Это сериал в жанре хоррор, который состоит из отдельных историй. В основном сезоны не связаны между собой.
- От дома-убийцы, жесткой психической больницы и маниакальных культов до отеля с вампирами, ведьмовских шабашей и апокалипсиса – каждый сезон неповторимый и обязательно пощекочет нервы ярым любителям ужасов.
- В каждом сезоне присутствуют одни и те же звезды, которые играют разных персонажей. И актерский состав постоянно пополняется. В частности, в одном из сезонов одну из главных ролей получила Леди Гага.
- За свою историю антология получила множество побед на номинациях "Эмми" и в других профессиональных премиях.
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