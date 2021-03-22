Создатель антологии "Американская история ужасов" Райан Мерфи анонсировал название 10 сезона сериала "Американская история ужасов". Также он рассказал, где будут проходить события.

Короткий видеоролик, который продюсер опубликовал на своей странице в инстаграме, свидетельствует, что новый сезон сериала будет называться "Double Feature" (Двойной сеанс). События будут развиваться в море и на песчаном берегу.

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Впервые сюжет "Американской истории" ужасов будет связан с морской тематикой. Интересно, что же подготовили сценаристы.

Но на самом деле это еще не все. В одной из публикаций в комментариях Мерфи ответил, что в 10 сезоне будет две отдельные истории. То есть как 2 сезона в 1. Один сюжет будет посвящен теме моря, а другой – суше.

Double Feature – это значит два сезона, выходящих в эфир для фанатов в одном календарном году! Удвойте удовольствие от просмотра! Одна история будет на море, другая – на суше,

– написал Райан Мерфи.

Ранее сообщалось, что вернутся некоторые знакомые зрителям актеры, в частности Сара Полсон и Лили Рэйб.

Также Мерфи опубликовал ряд фотографий со съемочной площадки. На них были Маколей Калкин (звезда "Один дома") и Лесли Гроссман. Они были одеты в причудливые зимние пальта.



Маколей Калкин и Лесли Гроссман на съемках "Американская история ужасов" / Фото с инстаграмм Райана Мерфи



Мы Родригес на съемках "Американская история ужасов" / Фото с инстаграма Райана Мерфи



Кадр из 10 сезона "Американская история ужасов" / Фото с инстаграма Райана Мерфи

После объявления каста все стало на свои места. Многие актеры проекта продолжат дарить фанатам новые впечатления в 10 сезоне.

Актерский состав 10 сезона "Американская история ужасов"

Фрэнсис Конрой

Маколей Калкин

Лесли Гроссман

Билли Лурд

Сара Полсон

Эван Питерс

Адина Портер

Лили Рэйб

Финн Уиттрок

Денис О'Хэр

Райан Кира Армстронг

Спенсер Нович

Точная дата выхода продолжения сериала пока неизвестна. Но премьера запланирована на 2021 год.

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