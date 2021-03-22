Творець "Американської історії жахів" розкрив назву і подробиці 10 сезону – такого ще не було
Творець антології "Американська історія жахів" Райан Мерфі анонсував назву 10 сезону серіалу "Американська історія жахів". Також він розповів, де відбуватимуться події.
Джерело:інстаграм Райана Мерфі
Короткий відеоролик, який продюсер опублікував на своїй сторінці в інстаграмі, свідчить, що новий сезон серіалу матиме назву "Double Feature" (Подвійний сеанс). Натомість події розвиватимуться в морі та на піщаному березі.
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Це вперше сюжет "Американської історії" жахів буде пов'язаний з морською тематикою. Цікаво, що ж підготували сценаристи.
Але насправді це ще не все. Під однією з публікацій у коментарях Мерфі відповів, що у 10 сезоні буде дві окремі історії. Тобто немов 2 сезони в 1. Один сюжет буде присвячений темі моря, а інший – суші.
Double Feature – це означає два сезони, що виходять в ефір для фанатів в одному календарному році! Подвійте задоволення від перегляду! Одна історія буде на морі, інша – на суші,
– написав Райан Мерфі.
Раніше повідомлялося, що повернуться деякі знайомі глядачам актори, зокрема Сара Полсон і Лілі Рейб.
Також Мерфі опублікував низку фотографій зі знімального майданчика. На них були Маколей Калкін (зірка "Сам удома") та Леслі Гроссман. Вони були одягнені у химерні зимові пальта.
Маколей Калкін та Леслі Гроссман на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Райана Мерфі
Мі Родрігес на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Райана Мерфі
Кадр з 10 сезону "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Райана Мерфі
Після оголошення касту все стало на свої місця. Багато акторів проєкту продовжать дарувати фанатам нові враження у 10 сезоні.
Акторський склад 10 сезону "Американська історія жахів"
- Френсіс Конрой
- Маколей Калкін
- Леслі Гроссман
- Біллі Лурд
- Сара Полсон
- Еван Пітерс
- Адіна Портер
- Лілі Рейб
- Фінн Уіттрок
- Денис О'Хер
- Райан Кіра Армстронг
- Спенсер Нович
Точна дата виходу продовження серіалу поки що невідома. Але прем'єра запланована на 2021 рік.
"Американська історія жахів": декілька причин подивитися, якщо ви ще не бачили
- Проєкт дебютував у 2011 році. Це найпопулярніший серіал телеканалу FX.
- Це серіал у жанрі хорор, який складається з окремих історій. В основному сезони не пов'язані між собою.
- Від будинку-вбивці, жорсткої психічної лікарні та маніакальних культів до готелю з вампірами, відьомських шабашів та апокаліпсису – кожен сезон неповторний та обов'язково полоскоче нерви найзатятішим любителям жахів.
- У кожному сезоні присутні одній й ті самі зірки, які грають різних персонажів. І акторський склад постійно поповнюється. Зокрема, в одному з сезонів одну з головних ролей отримала Леді Гага.
- За свою історію антологія отримала безліч перемог на номінаціях "Еммі" та в інших професійних преміях.
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