Телеканал Starz решил закончить сериал "Американские боги". То есть третий сезон проекта стал последним, а 4 таки не выйдет в свет.

Скорее всего, отказ от продолжения вызван резким снижением рейтинга шоу. Его аудитория на мультиплатформе от 1 до 3 сезона сократилась аж на 65%.

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"Американские боги" не вернутся в четвертом сезоне. Все в Starz благодарны преданному актерскому составу и съемочной группе. А также нашим партнерам в Фримантле, которые воплотили в жизнь историю автора и исполнительного продюсера Нила Геймана, посвященную культурному коду нашей страны,

– заявили официальные представители Starz.

Но источники издания заявили, что в настоящее время рассматриваются различные варианты красивого окончания этой истории. В том числе и полнометражный фильм, который поставит точку в сюжетной линии.

Сериал "Американские боги": сюжет

Это история о Тене Мун, которого досрочно выпустили из тюрьмы из-за гибели его жены. При определенных обстоятельствах он становится охранником странного человека Мистера Среды, который сознательно провоцирует войну между "старым" и "Новыми Богами".

Сериал "Американские боги": смотрите трейлер

Актерский состав: