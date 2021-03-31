Сериал "Американские боги" закрывают: третий сезон стал последним
Телеканал Starz решил закончить сериал "Американские боги". То есть третий сезон проекта стал последним, а 4 таки не выйдет в свет.
Источник:Variety
Скорее всего, отказ от продолжения вызван резким снижением рейтинга шоу. Его аудитория на мультиплатформе от 1 до 3 сезона сократилась аж на 65%.
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"Американские боги" не вернутся в четвертом сезоне. Все в Starz благодарны преданному актерскому составу и съемочной группе. А также нашим партнерам в Фримантле, которые воплотили в жизнь историю автора и исполнительного продюсера Нила Геймана, посвященную культурному коду нашей страны,
– заявили официальные представители Starz.
Но источники издания заявили, что в настоящее время рассматриваются различные варианты красивого окончания этой истории. В том числе и полнометражный фильм, который поставит точку в сюжетной линии.
Сериал "Американские боги": сюжет
Это история о Тене Мун, которого досрочно выпустили из тюрьмы из-за гибели его жены. При определенных обстоятельствах он становится охранником странного человека Мистера Среды, который сознательно провоцирует войну между "старым" и "Новыми Богами".
Сериал "Американские боги": смотрите трейлер
Актерский состав:
- Рики Виттл
- Эмили Браунинг
- Криспон Гловер
- Брюс Лэнгли
- Етиде Бадак
- Пабло Шрайбер
- Иэн МакШейн
- Петер Стормаре
- Крис Оби
- Джиллиан Андерсон
- Орландо Джонс
- Джереми Дэвис
- Клорис Личмен
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