Вы наверняка забыли об этих романтических хитах: ТОП фильмов начала 2000-х, о которых стоит вспомнить

Иногда после тяжелой недели хочется посмотреть что-нибудь, где самой большой проблемой героев является неудачное свидание, а не серийный убийца или конец света. И здесь на помощь приходят романтические комедии начала 2000-х – с красивыми актерами, предсказуемыми финалами и любовью, которая обязательно победит. Однако здравый смысл категорически против.

"24 Канал" собрал пять легких романтических фильмов начала 2000-х, которые помогут расслабиться, посмеяться и ненадолго вернуться в те времена, когда для счастья хватало случайной встречи и одного неловкого поцелуя.

"Любовь с предупреждением", 2002

Жанр: романтическая комедия, мелодрама

IMDb: 6,2

Люси – талантливая адвокатка, которая устраивается на работу к богатому и невероятно самовлюбленному Джорджу Вейду. Сначала все кажется прекрасной карьерной возможностью, но со временем женщина понимает, что превратилась в личную няню своего босса.

Она решает уволиться, но именно тогда между ними начинают зарождаться романтические чувства. Словом, типичный случай, когда мужчина сначала не может сам выбрать галстук, а потом вдруг осознает, что влюбился.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 42% положительных рецензий. Обозреватели отмечали, что картина не предлагает ничего нового для жанра, однако актерский дуэт Буллок и Гранта делает ее приятной для просмотра.

"Любовь с предупреждением": смотреть трейлер

"Как избавиться от парня за 10 дней", 2003

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,6

Журналистка Энди получает необычное задание – найти мужчину и сделать все возможное, чтобы он бросил ее в течение десяти дней. В то же время самоуверенный рекламщик Бен заключает пари, что сможет влюбить в себя любую женщину за тот же срок.

Конечно, судьба сводит именно этих двух гениев манипуляций. И пока Энди демонстрирует худшие женские привычки, Бен героически терпит все ради победы в споре. А потом, как это часто бывает в Голливуде, все выходит из-под контроля.

Что говорят критики: фильм получил 42% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Критики назвали сюжет предсказуемым и несколько абсурдным, но отметили обаяние главных актеров и их экранную химию.

"Как избавиться от парня за 10 дней": смотрите трейлер

"С 13 до 30", 2004

Жанр: романтическая комедия, фэнтези

IMDb: 6,4

Тринадцатилетняя Дженна мечтает как можно скорее стать взрослой. И однажды ее желание неожиданно сбывается: девочка просыпается в теле 30-летней успешной женщины. Казалось бы, жизнь удалась – красивая квартира, престижная работа, дорогая одежда. Но есть небольшая проблема: героиня совершенно не понимает, как оказалась в такой жизни. А еще постепенно осознает, что ради успеха потеряла нечто гораздо более важное.

Что говорят критики: фильм получил 65% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отметили великолепную игру Дженнифер Гарнер, которой удалось убедительно сыграть подростка в теле взрослой женщины. В то же время сюжет называли не слишком оригинальным.



"Из 13 в 30": смотреть трейлер

"50 первых поцелуев", 2004

Жанр: романтическая комедия, мелодрама

IMDb: 6,8

Генри – ветеринар с Гавайев, привыкший к коротким романам и совершенно не планирующий серьезных отношений. Но однажды он встречает Люси и влюбляется. Есть только один нюанс: из-за нарушений памяти девушка каждое утро забывает события предыдущего дня. Поэтому Генри приходится снова и снова знакомиться с ней и завоевывать ее сердце. И если вы считаете, что ваша личная жизнь сложна, просто представьте себе необходимость каждый день производить первое впечатление на одного и того же человека.

Что говорят критики: Роджер Эберт положительно оценил романтическую составляющую фильма и естественную химию между актерами. В то же время на Rotten Tomatoes картина получила лишь 45% положительных рецензий – некоторым обозревателям не понравился чрезмерно грубоватый юмор.

"50 первых поцелуев": смотреть трейлер

"Между небом и землей", 2005

Жанр: романтическая комедия, фэнтези

IMDb: 6,7

Дэвид снимает квартиру в Сан-Франциско, мечтая наконец-то пожить спокойно. Однако вскоре он обнаруживает, что в квартире есть еще одна жительница – загадочная Элизабет, которую, кроме него, никто не видит. Девушка утверждает, что квартира принадлежит ей, и совершенно не собирается оттуда уходить.

Сначала между ними возникают конфликты, но постепенно неприязнь сменяется симпатией. Вот только влюбиться в человека, которого никто другой не видит, – задача не из простых.

Что говорят критики: Роджер Эберт похвалил актерский дуэт Уизерспун и Раффало за искренность и очарование. На Rotten Tomatoes фильм имеет 54% положительных рецензий. Критики отмечали, что история чрезмерно сентиментальна, однако хорошо подходит для поклонников романтических сказок.

"Между небом и землей": смотреть трейлер





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