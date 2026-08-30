24 Канал собрал пять таких фильмов. Некоторые из них в свое время раскритиковали критики, другие называли очаровательными, но у них есть одна общая черта: сегодня их очень приятно пересмотреть именно ради атмосферы 2000-х.

"Сердцеедки"

Год: 2001

Жанр: комедия, криминал, мелодрама

IMDb: 6,3



"Сердцеедки" / Фото imdb



Макс и ее дочь Пейдж – профессиональная команда мошенниц. Макс выходит замуж за богатого мужчину, Пейдж его соблазняет, мама ловит "изменника", после чего дуэт получает деньги и отправляется на поиски новой жертвы. Бизнес-модель сомнительная, но организована превосходно.

Что говорят критики: Критики особо не растрогались. На Rotten Tomatoes фильм называли забавным, но слишком длинным и местами неуклюжим. Зрители тоже не были единодушны, но со временем фильм приобрел репутацию легкого guilty pleasure – то есть кино, которое не обязательно называть шедевром, чтобы с удовольствием пересматривать.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"Кейт и Лео"

Год: 2001

Жанр: романтическая комедия, фэнтези

IMDb: 6,4





"Кейт и Лео" / Фото imdb



Что будет, если герцог из 1876 года вдруг окажется в современном Нью-Йорке? Правильно: он влюбится в современную женщину, которая сначала не совсем понимает, почему этот мужчина разговаривает так, будто только что слез с лошади.

Мег Райан и Хью Джекман – главная причина, почему эту историю до сих пор приятно смотреть.

Что говорят критики: Критики Rotten Tomatoes сочли сюжет немного надуманным, но многие признавали: Мег Райан и Хью Джекман спасают все своей харизмой. Time поставил фильму 80/100 и фактически простил ему сюжетные уловки ради романтики. Зрители тоже отнеслись к фильму теплее, чем профессиональные обозреватели.

"Правила съемки: Метод Хитча"

Год: 2005

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,6



"Правила свиданий: Метод Хитча" / Фото imdb



Алекс "Хитч" Хитченс – профессиональный консультант по свиданиям. За деньги он учит мужчин, как завоевать женщину своей мечты. Проблема начинается тогда, когда сам Хитч встречает журналистку Сару.

Ведь советовать другим, как строить отношения, всегда гораздо проще, чем разобраться в своих собственных.

Что говорят критики: Критики Rotten Tomatoes называли фильм предсказуемым, но очень хвалили Уилла Смита и Кевина Джеймса. Wall Street Journal поставил картине 80/100 и особо отметил харизму Смита. Зрители тоже оценили фильм почти так же – 62 % на Rotten Tomatoes.

"Остин Пауэрс: Голдмембер"

Год: 2002

Жанр: комедия, пародия, приключения

IMDb: 6,2



"Остин Пауэрс: Голдмембер" / Фото imdb



Майк Майерс возвращается сразу в нескольких ролях, а Остин Пауэрс снова спасает мир от доктора Зло. На этот раз злодей похищает отца Остина, а герой вместе с Фокси Клеопатрой отправляется в путешествие во времени.

Сюжет здесь примерно так же логичен, как и название фильма. И критики это заметили: Rotten Tomatoes прямо пишет, что структура запутанная, а сюжет особого смысла не имеет. Зато смешных моментов достаточно.

Что говорят критики: Критики Rotten Tomatoes сошлись во мнении лишь в одном: сюжет здесь примерно такой же серьезный, как имя Голдхэмбер. Rotten Tomatoes пишет, что структура фильма беспорядочна и не очень имеет смысл, но отдельные шутки все же работают. А Metacritic почему-то оказался значительно благосклоннее: 62/100.

"Из 13 в 30"

Год: 2004

Жанр: романтическая комедия, фэнтези

IMDb: 6,2



"С 13 до 30" / Фото imdb



13-летняя Дженна загадывает желание стать взрослой – и просыпается 30-летней. Теперь у нее есть работа, квартира, гардероб мечты и взрослая жизнь, о которой она когда-то фантазировала. Есть только одна проблема: она по душе все еще 13-летняя.

Что говорят критики: Перед нами прекрасный пример фильма, который зрители любят больше, чем критики. На Rotten Tomatoes – 65 % критиков против целых 71 % зрителей. Критики соглашаются, что сюжет далеко не идеален, однако почти единодушно признают главную суперсилу картины – Дженнифер Гарнер.

И, если вы решили окончательно поностальгировать, – вот вам подборка крутых триллеров 90-х, которые вы могли пропустить.

