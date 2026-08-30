24 Канал зібрав п’ять таких стрічок. Деякі з них критики свого часу розносили, інші називали чарівними, але є одна спільна риса: сьогодні їх дуже приємно передивитися саме заради атмосфери 2000-х.

"Серцеїдки"

Рік: 2001

Жанр: комедія, кримінал, романтика

IMDb: 6,3



"Серцеїдки" / Фото imdb



Макс і її донька Пейдж – професійна команда шахрайок. Макс виходить заміж за багатого чоловіка, Пейдж його спокушає, мама ловить "зрадника", після чого дует отримує гроші й вирушає шукати нову жертву. Бізнес-модель сумнівна, але організована чудово.

Що кажуть критик: Критики особливо не розчулилися. На Rotten Tomatoes фільм називали кумедним, але занадто довгим і місцями незграбним. Глядачі теж не були одностайними, але фільм з часом отримав репутацію легкого guilty pleasure – тобто кіно, яке не обов’язково називати шедевром, щоб із задоволенням передивлятися.

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"Кейт і Лео"

Рік: 2001

Жанр: романтична комедія, фентезі

IMDb: 6,4





"Кейт і Лео" / Фото imdb



Що буде, якщо герцог із 1876 року раптом опиниться в сучасному Нью-Йорку? Правильно: він закохається в сучасну жінку, яка спочатку не зовсім розуміє, чому цей чоловік розмовляє так, ніби щойно зійшов із коня.

Мег Раян і Г'ю Джекман – головна причина, чому цю історію досі приємно дивитися.

Що кажуть критики: Критики Rotten Tomatoes вважали сюжет трохи надуманим, але багато хто визнавав: Мег Раян і Г'ю Джекман рятують усе своєю харизмою. Time дав фільму 80/100 і фактично пробачив йому сюжетні хитрощі заради романтики. Глядачі теж поставилися до фільму тепліше, ніж професійні оглядачі.

"Правила зйому: Метод Хітча"

Рік: 2005

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,6



"Правила зйому: Метод Хітча" / Фото imdb



Алекс "Хітч" Гітченс — професійний консультант із побачень. За гроші він навчає чоловіків, як завоювати жінку своєї мрії. Проблема починається тоді, коли сам Хітч зустрічає журналістку Сару.

Бо радити іншим, як будувати стосунки, завжди значно простіше, ніж розібратися у власних.

Що кажуть критики: Критики Rotten Tomatoes називали фільм передбачуваним, але дуже хвалили Вілла Сміта та Кевіна Джеймса. Wall Street Journal поставив стрічці 80/100 і особливо відзначив харизму Сміта. Глядачі теж оцінили фільм майже так само — 62% на Rotten Tomatoes.

"Остін Паверс: Голдмембер"

Рік: 2002

Жанр: комедія, пародія, пригоди

IMDb: 6,2



"Остін Паверс: Голдмембер" / Фото imdb



Майк Маєрс повертається одразу в кількох ролях, а Остін Паверс знову рятує світ від доктора Зло. Цього разу злодій викрадає батька Остіна, а герой разом із Фоксі Клеопатрою вирушає в подорож крізь час.

Сюжет тут приблизно такий самий логічний, як і назва фільму. І критики це помітили: Rotten Tomatoes прямо пише, що структура заплутана, а сюжет особливого сенсу не має. Зате смішних моментів достатньо.

Що кажуть критики: Критики Rotten Tomatoes погодилися лише в одному: сюжет тут приблизно такий самий серйозний, як ім'я Голдмембер. Rotten Tomatoes пише, що структура фільму безладна й не дуже має сенс, але окремі жарти все ж працюють. А Metacritic чомусь був значно добрішим: 62/100.

"Із 13 у 30"

Рік: 2004

Жанр: романтична комедія, фентезі

IMDb: 6,2



"Із 13 у 30" / Фото imdb



13-річна Дженна загадує бажання стати дорослою — і прокидається 30-річною. Тепер у неї є робота, квартира, гардероб мрії та доросле життя, про яке вона колись фантазувала. Є лише одна проблема: вона морально все ще 13-річна.

Що кажуть критики: Маємо прекрасний приклад фільму, який глядачі люблять більше, ніж критики. На Rotten Tomatoes – 65% від критиків проти цілих 71% від аудиторії. Критики погоджуються, що сюжет далеко не ідеальний, але майже одностайно визнають головну суперсилу стрічки – Дженніфер Гарнер.

І, якщо ви вирішили поностальгувати остаточно - ось вам добірка крутих трилерів 90-х ,які ви могли пропустити.

