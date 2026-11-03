О них почти забыли, а зря: 5 фильмов 90-х, которые удивят даже киноманов

Пока Голливуд продолжает переснимать старые хиты и придумывать очередные сиквелы, в 90-х осталось немало фильмов, которые до сих пор способны удивить. И нет, на этот раз без "Матрицы", "Титаника" и других фильмов, которые мы уже знаем наизусть.

24 Канал собрал пять недооцененных фильмов 90-х, которые заслуживают вашего внимания. Здесь есть психологические триллеры, криминальные интриги, необычная фантастика и семейные драмы, от которых становится немного неловко.

"Испанский заключенный", 1997

Жанр: психологический триллер, детектив.

IMDb: 7,1

Сюжет. Талантливый инженер Джо Росс создает революционную технологию, которая обещает его компании огромные прибыли. Однако после знакомства с загадочным миллионером мужчина оказывается в центре опасной аферы. И чем больше он пытается разобраться в ситуации, тем меньше понимает, кому можно доверять. Словом, обычный корпоративный понедельник, только с криминалом.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 89% положительных рецензий. Обозреватели хвалят Дэвида Мемета за замысловатый сюжет и интригу, которая держится до самого финала. Роджер Эберт особо отмечал мастерство режиссера в создании атмосферы недоверия.

"Испанский заключенный": смотреть трейлер

"Простой план", 1998

Жанр: криминальный триллер, драма.

IMDb: 7,5

Сюжет. Трое мужчин случайно находят в заснеженном лесу разбившийся самолет с четырьмя миллионами долларов. Казалось бы, жизнь удалась. Нужно лишь взять деньги и никому не рассказывать. Но жадность, паранойя и недоверие быстро превращают счастливую находку в настоящий кошмар.

Что говорят критики: Фильм имеет 91% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Роджер Эберт высоко оценил то, как режиссер Сэм Рэйми постепенно показывает моральное падение обычных людей. Фильм доказывает: иногда самый страшный монстр – это желание быстро разбогатеть.

"Простой план": смотреть трейлер

"Последнее искушение", 1994

Жанр: криминальный триллер, черная комедия.

IMDb: 7,0



Сюжет. Бриджит Грегори крадет у мужа деньги, полученные от незаконной сделки, и сбегает в небольшой городок. Там она знакомится с доверчивым Майком, которого решает использовать в своих планах. Главная героиня лжет, манипулирует и вообще не слишком заботится о моральных принципах. И самое интересное – она даже не пытается казаться хорошим человеком.

Что говорят критики: Фильм получил 94% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Роджер Эберт восхищался бескомпромиссностью главной героини и черным юмором картины, особо отмечая игру Линды Фиорентино.

"Последнее искушение": смотреть трейлер

"Экзистенция: Виртуальный шок", 1999

Жанр: фантастика, психологический триллер, ужасы.

IMDb: 6,8

Сюжет. Разработница видеоигр Аллегра Геллер создает революционную игру, которая позволяет буквально погрузиться в виртуальную реальность. После покушения на ее жизнь она вынуждена бежать вместе с молодым сотрудником компании. Вскоре герои перестают понимать, где заканчивается игра и начинается реальность. И если после просмотра захочется проверить, настоящий ли ваш диван, – это нормально.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 77%. Критики отмечают оригинальность и жуткую атмосферу фильма Дэвида Кроненберга. Обозреватель Financial Times назвал его остроумной фантастикой о будущем увлекательных виртуальных игр.

"Экзистенция: Виртуальный шок": смотреть трейлер

"Ледяной шторм", 1997

Жанр: психологическая, семейная драма.

IMDb: 7,3

Сюжет. Америка 1970-х годов. Две обеспеченные семьи переживают кризис отношений. Мужья изменяют женам, женщины ищут утешения, а дети пытаются понять странный мир взрослых. Все это происходит на фоне приближающегося мощного ледяного шторма, который изменит жизнь героев.

Что говорят критики: Фильм имеет 86% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Роджер Эберт отмечал тонкую режиссуру Энга Ли и умение показать внутреннюю пустоту людей, которые внешне имеют все для счастья.

"Ледяной шторм": смотреть трейлер

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