О некоторых из этих фильмов сегодня вспоминают гораздо реже, чем о культовых хитах того десятилетия. 24 Канал собрал 5 комедий 80-х, которым точно стоит дать еще один шанс.
"После работы"
Год: 1985
Жанр: черная комедия, криминал, триллер
IMDb: 7,6
"После работы" / Фото imdb
Пол Хакетт знакомится в кафе с девушкой и решает поехать к ней в Сохо. Казалось бы, обычное свидание. Но дальше начинается ночь, после которой любая неудачная встреча с Tinder покажется подарком судьбы.Деньги исчезают, вокруг появляются все более странные люди, ситуации становятся все более абсурдными, а Полу нужно только одно – вернуться домой.
Что говорят критики: у фильма целых 90% на Rotten Tomatoes. Критики хвалят его за безумную энергию и черный юмор и называют одной из самых недооцененных работ Скорсезе.
"Успеть до полуночи"
Год: 1988
Жанр: комедия, боевик, криминал
IMDb: 7,5
"Успеть до полуночи" / Фото imdb
Охотник за головами Джек Уолш в исполнении Роберта Де Ниро получает, казалось бы, простое задание: найти бывшего бухгалтера мафии и доставить его в Лос-Анджелес. Но бухгалтера одновременно разыскивают мафия, ФБР и конкурент Уолша.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает фильму 95%. Особенно критики отмечают химию между Де Ниро и Чарльзом Гродином – именно их постоянные споры превратили обычную историю о погоне в великолепную комедию о совершенно несовместимых напарниках.
"Безжалостные люди"
Год: 1986
Жанр: черная комедия, криминал
IMDb: 6,9
"Безжалостные люди" / Фото imdb
Сэм Стоун ненавидит свою жену Барбару и втайне планирует избавиться от нее. И тут судьба как будто решает помочь – женщину похищают и требуют за нее выкуп. Есть только одна проблема: Сэм категорически не хочет ее возвращать.
Что говорят критики: сегодня у "Безжалостных людей" впечатляющие 93% на Rotten Tomatoes. Критики признают, что юмор здесь грубый и местами совершенно бесстыдный, но именно из мрачной завязки фильм выжимает наибольшее количество смешных ситуаций.
"Затерянные в Америке"
Год: 1985
Жанр: комедия, роуд-муви
IMDb: 7,0
"Заблудившиеся в Америке" / Фото imdb
Супруги Дэвид и Линда решают, что с них хватит нормальной взрослой жизни. Они бросают работу, покупают дом на колесах и отправляются путешествовать по Америке, чтобы наконец-то обрести свободу. Звучит прекрасно. Примерно до того момента, когда они попадают в Лас-Вегас.
Что говорят критики: Фильм Альберта Брукса сегодня часто попадает именно в списки недооцененных комедий 80-х; на IMDb он имеет рейтинг 7,0/10, а на Metacritic – 78/100.
"Трое мужчин и младенец"
Год: 1987
Жанр: комедия
IMDb: 6,1
"Трое мужчин и младенец" / Фото imdb
Трое успешных холостяков живут прекрасной взрослой жизнью в Нью-Йорке: работа, вечеринки, свидания и никаких особых обязательств. А потом однажды у дверей их квартиры появляется младенец с запиской. И вот трое мужчин, которые еще вчера прекрасно знали, как устроить вечеринку, вдруг пытаются понять гораздо более сложные вещи: как сменить подгузник, почему ребенок плачет и можно ли вообще выжить без нормального сна.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 67% положительных рецензий. Критики отмечают легкость сюжета и химию между тремя главными актерами. Это простое, доброе и очень характерное кино 80-х – именно из тех фильмов, которые можно случайно найти и досмотреть до финальных титров.
Ну и, раз уж ностальгировать, то вспоминаем боевики 80-х, что стоит пересмотреть.