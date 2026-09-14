Деякі з цих фільмів сьогодні згадують значно рідше, ніж культові хіти десятиліття. 24 Канал зібрав 5 комедій 80-х, яким точно варто дати ще один шанс.

"Після роботи"

Рік: 1985

Жанр: чорна комедія, кримінал, трилер

IMDb: 7,6



"Після роботи" / Фото imdb



Пол Гакетт знайомиться у кафе з дівчиною і вирішує поїхати до неї в Сохо. Здавалося б, звичайне побачення. Але далі починається ніч, після якої будь-яка невдала зустріч із Tinder здаватиметься подарунком долі.Гроші зникають, навколо з'являються дедалі дивніші люди, ситуації стають абсурднішими, а Полу потрібно лише одне – повернутися додому.

Що кажуть критики: у фільму аж 90% на Rotten Tomatoes. Критики хвалять його за шалену енергію та чорний гумор і називають однією з найбільш недооцінених робіт Скорсезе.

"Встигнути до опівночі"

Рік: 1988

Жанр: комедія, бойовик, кримінал

IMDb: 7,5

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



"Встигнути до опівночі" / Фото imdb



Мисливець за головами Джек Волш у виконанні Роберта Де Ніро отримує начебто просте завдання: знайти колишнього бухгалтера мафії та доставити його до Лос-Анджелеса. Але бухгалтера одночасно шукають мафія, ФБР та конкурент Волша.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає фільму 95%. Особливо критики відзначають хімію між Де Ніро та Чарльзом Гродіном – саме їхні постійні суперечки перетворили звичайну історію про погоню на чудову комедію про абсолютно несумісних напарників.

"Безжальні люди"

Рік: 1986

Жанр: чорна комедія, кримінал

IMDb: 6,9



"Безжальні люди" / Фото imdb



Сем Стоун ненавидить свою дружину Барбару і потай планує її позбутися. І тут доля начебто вирішує допомогти – жінку викрадають та вимагають за неї викуп. Є лише одна проблема: Сем категорично не хоче її повертати.

Що кажуть критики: сьогодні у "Безжальних людей" вражаючі 93% на Rotten Tomatoes. Критики визнають, що гумор тут грубий і місцями абсолютно безсоромний, але саме з похмурої зав'язки фільм витискає найбільше смішних ситуацій.

"Загублені в Америці"

Рік: 1985

Жанр: комедія, роуд-муві

IMDb: 7,0



"Загублені в Америці" / Фото imdb



Подружжя Девід і Лінда вирішує, що з них досить нормального дорослого життя. Вони кидають роботу, купують будинок на колесах і вирушають подорожувати Америкою, щоб нарешті бути вільними. Звучить прекрасно. Приблизно до моменту, коли вони потрапляють у Лас-Вегас.

Що кажуть критики: Фільм Альберта Брукса сьогодні часто потрапляє саме до списків недооцінених комедій 80-х; на IMDb він тримає 7,0/10, а Metacritic – 78/100.

"Троє чоловіків і немовля"

Рік: 1987

Жанр: комедія

IMDb: 6,1



"Троє чоловіків і немовля" / Фото imdb



Троє успішних холостяків живуть собі прекрасним дорослим життям у Нью-Йорку: робота, вечірки, побачення і жодних особливих зобов'язань. А потім одного дня біля дверей їхньої квартири з'являється немовля з запискою. І тут троє чоловіків, які ще вчора чудово знали, як влаштувати вечірку, раптом намагаються зрозуміти значно складніші речі: як поміняти підгузок, чому дитина плаче і чи можна взагалі вижити без нормального сну.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 67% позитивних рецензій. Критики відзначають легкість історії та хімію між трьома головними акторами. Це просте, добре й дуже характерне кіно 80-х – саме з тих фільмів, які можна випадково знайти й залишитися до фінальних титрів.

Ну і, якщо вже ностальгувати, то пригадуємо бойовики 80-х, які варто ще раз подивитись.



