Не только "Полицейская академия": 5 комедий 80-х, которые стоит пересмотреть

80-е подарили нам не только причудливые прически, яркие спортивные костюмы и музыку, которую до сих пор включают на каждой второй вечеринке. Комедии тогда тоже снимали замечательные – без бесконечных продолжений и шуток, которые нужно объяснять отдельным видео.

О некоторых из этих фильмов сегодня вспоминают гораздо реже, чем о культовых хитах того десятилетия. 24 Канал собрал 5 комедий 80-х, которым точно стоит дать еще один шанс.

"После работы"

Год: 1985

Жанр: черная комедия, криминал, триллер

IMDb: 7,6



"После работы" / Фото imdb



Пол Хакетт знакомится в кафе с девушкой и решает поехать к ней в Сохо. Казалось бы, обычное свидание. Но дальше начинается ночь, после которой любая неудачная встреча с Tinder покажется подарком судьбы.Деньги исчезают, вокруг появляются все более странные люди, ситуации становятся все более абсурдными, а Полу нужно только одно – вернуться домой.

Что говорят критики: у фильма целых 90% на Rotten Tomatoes. Критики хвалят его за безумную энергию и черный юмор и называют одной из самых недооцененных работ Скорсезе.

"Успеть до полуночи"

Год: 1988

Жанр: комедия, боевик, криминал

IMDb: 7,5



"Успеть до полуночи" / Фото imdb



Охотник за головами Джек Уолш в исполнении Роберта Де Ниро получает, казалось бы, простое задание: найти бывшего бухгалтера мафии и доставить его в Лос-Анджелес. Но бухгалтера одновременно разыскивают мафия, ФБР и конкурент Уолша.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает фильму 95%. Особенно критики отмечают химию между Де Ниро и Чарльзом Гродином – именно их постоянные споры превратили обычную историю о погоне в великолепную комедию о совершенно несовместимых напарниках.

"Безжалостные люди"

Год: 1986

Жанр: черная комедия, криминал

IMDb: 6,9



"Безжалостные люди" / Фото imdb



Сэм Стоун ненавидит свою жену Барбару и втайне планирует избавиться от нее. И тут судьба как будто решает помочь – женщину похищают и требуют за нее выкуп. Есть только одна проблема: Сэм категорически не хочет ее возвращать.

Что говорят критики: сегодня у "Безжалостных людей" впечатляющие 93% на Rotten Tomatoes. Критики признают, что юмор здесь грубый и местами совершенно бесстыдный, но именно из мрачной завязки фильм выжимает наибольшее количество смешных ситуаций.

"Затерянные в Америке"

Год: 1985

Жанр: комедия, роуд-муви

IMDb: 7,0



"Заблудившиеся в Америке" / Фото imdb



Супруги Дэвид и Линда решают, что с них хватит нормальной взрослой жизни. Они бросают работу, покупают дом на колесах и отправляются путешествовать по Америке, чтобы наконец-то обрести свободу. Звучит прекрасно. Примерно до того момента, когда они попадают в Лас-Вегас.

Что говорят критики: Фильм Альберта Брукса сегодня часто попадает именно в списки недооцененных комедий 80-х; на IMDb он имеет рейтинг 7,0/10, а на Metacritic – 78/100.

"Трое мужчин и младенец"

Год: 1987

Жанр: комедия

IMDb: 6,1



"Трое мужчин и младенец" / Фото imdb



Трое успешных холостяков живут прекрасной взрослой жизнью в Нью-Йорке: работа, вечеринки, свидания и никаких особых обязательств. А потом однажды у дверей их квартиры появляется младенец с запиской. И вот трое мужчин, которые еще вчера прекрасно знали, как устроить вечеринку, вдруг пытаются понять гораздо более сложные вещи: как сменить подгузник, почему ребенок плачет и можно ли вообще выжить без нормального сна.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 67% положительных рецензий. Критики отмечают легкость сюжета и химию между тремя главными актерами. Это простое, доброе и очень характерное кино 80-х – именно из тех фильмов, которые можно случайно найти и досмотреть до финальных титров.

Ну и, раз уж ностальгировать, то вспоминаем боевики 80-х, что стоит пересмотреть.