Не включайте это в присутствии детей: 5 самых непристойных комедий

Есть комедии, под которые можно спокойно ужинать с родителями. А есть такие, которые лучше включать только после того, как убедитесь, что никто внезапно не зайдет в комнату. Именно ко второй категории относятся эти фильмы. Они не знают, что такое чувство меры, регулярно переходят все возможные границы и порой заставляют одновременно смеяться и думать: "Серьезно, они это показали?"

24 Канал собрал комедии, в которых вульгарный юмор стал не случайностью, а главной изюминкой.

"Третий лишний"

В детстве Джон мечтал только об одном друге, и его плюшевый мишка вдруг ожил. Звучит как добрая сказка? Не торопитесь. Тед быстро превратился в самого безответственного, наглого и любящего вечеринки медведя в истории кино.

Когда Джон влюбляется, Тед делает все, чтобы разрушить его отношения. Алкоголь, наркотики, абсурдные шутки и абсолютное нежелание взрослеть – именно за это фильм и стал культовым.

"Третий лишний": смотреть трейлер

"Борат"

Саша Барон Коэн давно доказал, что умеет шокировать людей. В "Борате" он отправляется в США, чтобы "познать американскую культуру", но на самом деле устраивает один большой социальный эксперимент.

Самое смешное в том, что многие люди в кадре даже не догадывались, что участвуют в съемках художественного фильма. Именно поэтому большинство неловких моментов выглядит еще смешнее.

"Борат": смотреть трейлер

"Муви 43"

Если вам кажется, что вы уже видели все, просто включите этот фильм.

Хью Джекман, Кейт Уинслет, Холли Берри, Крис Пратт, Джерард Батлер и еще десятки голливудских звезд добровольно согласились на роли, после которых хочется спросить: "Вы точно читали сценарий?"

Для кого-то это худшая комедия всех времен. Для кого-то – гениальный абсурд. Равнодушных почти нет.

"Муви 43": смотреть трейлер

"Гром в тропиках"

Снимать военный фильм и случайно попасть в настоящую войну? Легко.

Бен Стиллер, Джек Блэк, Роберт Дауни-младший и Том Круз устраивают настоящий хаос в джунглях, даже не подозревая, что окружающая опасность – вовсе не часть сценария.

Отдельный бонус – блестящая сатира на Голливуд. И да, такого Тома Круза вы точно еще не видели.

"Гром в тропиках": смотреть трейлер

"Миллион способов потерять голову"

Дикий Запад в этой комедии выглядит совсем не романтично. Здесь можно погибнуть буквально из-за любой мелочи, а главный герой Альберт постоянно умудряется оказываться в эпицентре проблем.

Когда он знакомится с загадочной Анной, жизнь наконец-то начинает налаживаться. Правда, ровно до того момента, пока в город не возвращается ее муж – опасный преступник.

Фильм щедро приправлен черным юмором, абсурдом и шутками, которые точно не назовешь "воспитанными".

"Миллион способов потерять голову": смотреть трейлер

Комедий много не бывает – смотрите еще одну подборку фильмов на вечер для хорошего настроения.