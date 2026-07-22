Именно для этого и существуют комедии, не претендующие на звание самой трагической истории десятилетия. 24 Канал собрал пять фильмов, которые подарят хорошее настроение и немного романтики.

"Безумные богачи"

Что делать, если парень забыл уточнить одну "мелочь" – он наследник одной из самых богатых семей Азии? Именно в такой ситуации оказывается Рэйчел, которая вместе с любимым отправляется в Сингапур.

Роскошные поместья, семейные интриги, свадьба, больше похожая на коронацию, и родственники, готовые оценить тебя быстрее, чем ты успеешь сказать "приятно познакомиться". Стильная романтическая комедия, после которой хочется либо купить билет в Сингапур, либо хотя бы красиво сервировать ужин.

"Безумные богачи": смотреть трейлер

"Простые сложности"

Говорят, бывшие остаются в прошлом. Но жизнь иногда решает подшутить.

Джейн давно пережила развод, открыла успешный бизнес и почти научилась жить без драм. Но вдруг бывший муж неожиданно осознает, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Единственная проблема – у Джейн уже появился другой мужчина.

Это одна из тех комедий, которая доказывает: любовь после 50 может быть гораздо веселее, чем в студенческие годы.

"Простые сложности": смотреть трейлер

"Аромат любви"

Онлайн-знакомства – это всегда маленькая лотерея. Натали тоже думала, что нашла идеального парня, пока не решила устроить ему сюрприз.

Вместо красавца с фотографий ее встречает совсем другой человек – застенчивый Джош, который немного... переборщил с фото.

Фильм с юмором высмеивает современные приложения для знакомств и еще раз напоминает: фильтры могут приукрашивать фото, но не реальность.

"Аромат любви": смотреть трейлер

"Вчера"

Представьте мир, где никто никогда не слышал о The Beatles. Именно в такой реальности оказывается неудачливый музыкант Джек после загадочной аварии.

Он начинает исполнять легендарные песни ливерпульской четверки, а весь мир убежден, что это его собственные хиты. Звучит как мошенничество? Возможно. Но очень талантливое.

Легкая музыкальная комедия с великолепным саундтреком, после которой почти наверняка захочется переслушать "Hey Jude" и "Yesterday".

"Вчера": смотреть трейлер

"Хотя бы раз в жизни"

Когда кажется, что все летит к чертям, жизнь иногда подбрасывает неожиданную встречу.

Молодая певица Грета переживает болезненное расставание, а музыкальный продюсер Дэн давно потерял веру и в карьеру, и в себя. Вместе они решают записать альбом прямо на улицах Нью-Йорка.

Это теплая, ироничная история о втором шансе, творчестве и людях, которые случайно находят друг друга именно тогда, когда это больше всего нужно.

"Хотя бы раз в жизни": смотреть трейлер

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