Если вам тоже не хватает качественных криминальных триллеров, обратите внимание на пять сериалов от 24 Канала, которые легко могут увлечь вас на все выходные.

"Алиенист"

Нью-Йорк, 1896 год. Серийный убийца жестоко расправляется с детьми, а найти его пытаются психолог, журналист и... будущий президент США Теодор Рузвельт. Без ДНК, камер и современных технологий – только логика, наблюдательность и психология.

"Алиенист": смотреть трейлер

"Мыслить как преступник"

Если и существует сериал, после которого хочется употреблять слово "профайлинг" в каждом разговоре, то это именно он. Команда ФБР составляет психологические портреты преступников и нередко знает, что они сделают дальше, еще до того, как они сами это решат.

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"Мыслить как преступник": смотреть трейлер

"Охота на Унабомбера"

Реальная история, доказывающая: иногда одно письмо может рассказать о преступнике больше, чем десятки свидетелей. Агент ФБР Джим Фицджеральд использует лингвистику и психологию, чтобы найти террориста, которого не могли поймать почти двадцать лет.

"Охота на Унабомбера": смотреть трейлер

"Кларис"

Прошел всего год после событий "Молчания ягнят", а Кларис Старлинг уже берется за новые дела. Но встреча с Ганнибалом Лектером никуда не исчезла – она по-прежнему сидит у нее в голове. Из-за этого каждое расследование становится еще более личным.

"Кларис": смотреть трейлер

"Охотник за умом"

Если вы до сих пор не смотрели – начните именно с него. Двое агентов ФБР делают то, что тогда казалось почти безумием: разговаривают с серийными убийцами, чтобы научиться мыслить как они. Именно так и рождается профилирование, без которого сегодня сложно представить работу ФБР.

"Охотник за умом": смотреть трейлер

Кстати, если вам по душе психологические триллеры, мы уже собрали что-то еще для вас, сериалы, от которых тоже сложно оторваться.

