Эти сериалы перевернут ваше представление о работе ФБР: ТОП-5 лучших

Последнее предупреждение: после просмотра этой подборки есть вероятность, что вы начнете анализировать поведение людей в очереди в супермаркет. Но профилирование в реальной жизни все же лучше оставить агентам ФБР.

Если вам тоже не хватает качественных криминальных триллеров, обратите внимание на пять сериалов от 24 Канала, которые легко могут увлечь вас на все выходные.

"Алиенист"

Нью-Йорк, 1896 год. Серийный убийца жестоко расправляется с детьми, а найти его пытаются психолог, журналист и... будущий президент США Теодор Рузвельт. Без ДНК, камер и современных технологий – только логика, наблюдательность и психология.

"Алиенист": смотреть трейлер

"Мыслить как преступник"

Если и существует сериал, после которого хочется употреблять слово "профайлинг" в каждом разговоре, то это именно он. Команда ФБР составляет психологические портреты преступников и нередко знает, что они сделают дальше, еще до того, как они сами это решат.

"Мыслить как преступник": смотреть трейлер

"Охота на Унабомбера"

Реальная история, доказывающая: иногда одно письмо может рассказать о преступнике больше, чем десятки свидетелей. Агент ФБР Джим Фицджеральд использует лингвистику и психологию, чтобы найти террориста, которого не могли поймать почти двадцать лет.

"Охота на Унабомбера": смотреть трейлер

"Кларис"

Прошел всего год после событий "Молчания ягнят", а Кларис Старлинг уже берется за новые дела. Но встреча с Ганнибалом Лектером никуда не исчезла – она по-прежнему сидит у нее в голове. Из-за этого каждое расследование становится еще более личным.

"Кларис": смотреть трейлер

"Охотник за умом"

Если вы до сих пор не смотрели – начните именно с него. Двое агентов ФБР делают то, что тогда казалось почти безумием: разговаривают с серийными убийцами, чтобы научиться мыслить как они. Именно так и рождается профилирование, без которого сегодня сложно представить работу ФБР.

"Охотник за умом": смотреть трейлер

Кстати, если вам по душе психологические триллеры, мы уже собрали что-то еще для вас, сериалы, от которых тоже сложно оторваться.

