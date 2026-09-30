Собрали 5 напряженных триллеров, снятых в 2000–2004 годах, – с запертыми комнатами, странными мотелями, киллерами и сюжетами, после которых придется несколько минут молча смотреть на титры.

"Помни"

Год: 2000

IMDb: 8,4

Леонард пытается найти убийцу своей жены, но у него есть одна небольшая проблема: после травмы он не способен формировать новые воспоминания. Поэтому мужчина оставляет себе фотографии, записки и татуировки с подсказками. А Кристофер Нолан в довершение всего рассказывает историю так, что проблемы с памятью вскоре начинаются уже у зрителя.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 94% положительных рецензий. Обозреватели высоко оценили необычную структуру истории и то, как Нолан буквально заставляет зрителя почувствовать дезориентацию главного героя.

"Помни": смотреть трейлер

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"Комната страха"

Год: 2002

IMDb: 6,8

После переезда в новый дом Мэг вместе с дочерью прячется от грабителей в специальной защищенной комнате. Звучит неплохо – пока не выясняется, что именно внутри этой комнаты находится то, ради чего преступники и пришли.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes называет картину мастерски снятым триллером, который выигрывает благодаря режиссуре Финчера и игре Джоди Фостер. 76% рецензий критиков – положительные.

"Комната страха": смотреть трейлер

"Телефонная будка"

Год: 2002

IMDb: 7,1

Самоуверенный пиарщик Стю отвечает на звонок в телефонной будке посреди Нью-Йорка. На другом конце – незнакомец со снайперской винтовкой, который предупреждает: положишь трубку – умрешь.

Практически весь фильм Колин Фаррелл проводит у одной телефонной будки. И это каким-то чудом напряженнее, чем половина современных блокбастеров с бюджетом в 200 миллионов.

Что говорят критики: укартины 72% на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечали быстрый темп и игру Фаррелла, благодаря которым простая концепция превратилась в настоящий нервный аттракцион.

"Телефонная будка": смотреть трейлер

"Идентификация"

Год: 2003

IMDb: 7,3

Десять незнакомцев из-за сильного ливня оказываются в изолированном мотеле посреди Невады. Вскоре они начинают умирать один за другим, а остальные пытаются понять, кто из них убийца.

Что говорят критики: у фильма 64% на Rotten Tomatoes. Консенсус критиков прост: финальные повороты либо очень понравятся, либо ужасно раздражат. Зато остаться равнодушным сложно.

"Идентификация": смотреть трейлер

"Соучастник"

Год: 2004

IMDb: 7,5

Таксист Макс подбирает вежливого мужчину по имени Винсент, который предлагает хорошо заплатить за несколько поездок по ночному Лос-Анджелесу. Вскоре выясняется, что пассажир – профессиональный киллер, а его остановки вовсе не туристические.

Что говорят критики: фильм имеет 86% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики особо отмечают ночной Лос-Анджелес Майкла Манна и необычную для Круза холодную и угрожающую роль.

"Соучастник": смотреть трейлер

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