Эти фильмы собрали половину Голливуда: 5 триллеров 90-х о маньяках, после которых вы не заснете

В 90-е годы кинематограф особенно любил серийных убийц. Желательно умных, загадочных и с таким количеством символических подсказок, будто они параллельно готовили диссертацию. А детективам традиционно оставалось бегать за ними под дождем и понимать все примерно за пять минут до финальных титров.

"24 Канал" собрал пять мрачных триллеров о маньяках, после просмотра которых прогулка по темной улице уже не покажется такой романтичной. Почти все они вышли в 90-х, а "Из ада" немного опоздал на вечеринку – премьера состоялась в 2001 году.

"Власть страха" – 1999

IMDb: 6,7

Криминалист Линкольн Райм почти полностью парализован, но расследовать преступления ему это не мешает. Вместе с молодой полицейской Амелией Донаги он пытается поймать серийного убийцу, который оставляет возле жертв странные подсказки. В главных ролях – Дензел Вашингтон и совсем молодая Анджелина Джоли.

Что говорят критики: восторг был умеренным – на Rotten Tomatoes всего 30 %. Обозреватели считали, что великолепный актерский состав получил довольно стандартный сюжет о серийном убийце. В то же время даже критические рецензии отмечали, что фильм умеет держать напряжение на протяжении большей части хронометража.

"Власть страха": смотреть трейлер

"Из ада" – 2001

IMDb: 6,7

Лондон, 1888 год. Инспектор Фредерик Абберлайн в исполнении Джонни Деппа расследует жестокие убийства женщин в Уайтчепеле и постепенно выходит на след Джека-Потрошителя. Туман, грязные улицы, заговоры и Депп с очень задумчивым взглядом – викторианская Англия явно испытывала проблемы.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 57%. Чаще всего его хвалили за атмосферу, декорации и стиль, но сам детективный сюжет некоторым обозревателям показался медленным и не таким страшным, как обещал Джек-Потрошитель.

"Из ада": смотреть трейлер

"Семь" – 1995

IMDb: 8,6

Опытный детектив Сомерсет и его молодой напарник Миллс расследуют серию убийств, каждое из которых связано с одним из семи смертных грехов. Чем дальше продвигается расследование, тем очевиднее становится: преступник не просто убивает людей – он ставит спектакль, финал которого никто не хочет увидеть.

Что говорят критики: 84% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают мрачную атмосферу Дэвида Финчера, сильную игру Моргана Фримана и Брэда Питта, а также финал, прочно вошедший в историю триллеров.

"Семь": смотрите трейлер

"Имитатор" – 1995

IMDb: 6,6

Психолог Хелен Гадсон специализируется на серийных убийцах, но после нападения сама боится выходить из дома. Но когда в Сан-Франциско появляется маньяк, копирующий почерк знаменитых убийц прошлого, полиции без ее знаний уже ничто не поможет.

Что говорят критики: 76% на Rotten Tomatoes. Обозреватели особенно хвалили Сигурни Уивер и Холли Хантер: именно их героини делают довольно классическую историю о маньяке значительно интереснее.

"Имитатор": смотреть трейлер

"Целуя девушек" – 1997

IMDb: 6,6

Судебный психолог Алекс Кросс узнает, что его племянница пропала. Расследование приводит его к маньяку по прозвищу Казанова, который похищает молодых женщин и держит их в плену. Одной из жертв удается сбежать, и теперь она вместе с Кроссом пытается найти преступника.

Что говорят критики: у фильма всего 39% на Rotten Tomatoes. Обозреватели упрекали его в предсказуемости и привычных жанровых ходах. Однако сами Морган Фриман и Эшли Джадд придают истории гораздо больше напряжения, чем можно было бы ожидать, судя по оценкам критиков.

"Целуя девушек": смотреть трейлер

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