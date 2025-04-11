Опять скандал: топовое агентство Голливуда оконфузилось сотрудничеством с российским пропагандистом
- United Talent Agency (UTA) попала в скандал из-за подписания контракта с российским пропагандистом Юрием Борисовым.
- Борисов был номинирован на Оскар за роль в фильме "Анора", но не победил, хотя фильм получил много номинаций.
- UTA базируется в Калифорнии и представляет многих известных голливудских звезд.
Топовое американское агентство United Talent Agency (UTA), которое представляет известных голливудских звезд, попало в скандал из-за сотрудничества с актером из России. Компания заключила контракт с пропагандистом Юрием Борисовым.
Ранее киноакадемия Оскар-2025 номинировала его на премию, что возмутило большое количество сознательных людей. теперь мир продолжает игнорировать то зло, которое делают россияне в Украине, подписывая с ними важные контракты. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Variety.
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UTA опозорилась сотрудничеством с российским пропагандистом
Компания United Talent Agency (UTA) подписала контракт с российским актером Юрием Борисовым, который неоднократно участвовал в создании пропагандистских фильмов.
Известно, что UTA базируется в Калифорнии. Компания сотрудничает с такими известными артистами как Тимоти Шаламе, Бенедикта Камбербэтч, Брук Шилдс, Джонни Депп, Харрисон Форд, Синтия Эриво, Майки Мэдисон и другими Среди них теперь будет еще и известный российский пропагандист.
UTA расхваливают Борисова и подчеркивают его достижения в карьере.
Рады сообщить, что номинированный на премию Оскар актер Юра Борисов подписал контракт с UTA на представительство во всех сферах. Борисов получил международную известность благодаря своей роли Игоря в фильме Шона Бейкера "Анора", ставший пятикратным лауреатом Оскара,
– говорится в публикации.
Кстати, Юрий Борисов был номинирован на Оскар. Однако, к счастью, не победил в своей категории. Зато скандальная "Анора" собрала наибольшее количество номинаций.