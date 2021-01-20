Если не знаете, какой фильм выбрать для вечернего просмотра, предлагаем присмотреться к фильмографии актрисы Аны де Армас. Здесь есть интересные детективы, драмы и комедии, поэтому каждый может найти идеальную ленту под настроение.

Сейчас весь мир активно обсуждает личную жизнь Аны де Армас. 32-летняя актриса разорвала отношения с Беном Аффлеком и разрушила все слухи инсайдеров западных СМИ, которые уверяли, что пара вскоре поженится. И пока пресса смакует детали этого неожиданного разрыва, журналисты 24 канала решили познакомить читателей с богатым творчеством Аны де Армас.

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Сейчас к выходу готовится лента "Глубокие воды", которая и разожгла чувства между актерами. Бен Аффлек и Ана де Армас сыграли пару, переживающую кризис в отношениях. Драматический сюжет настолько сблизил кинозвезд, что после завершения съемок они организовали совместный отдых и поселились на время карантина в доме актера.

Кроме этого, все зрители ожидают и другую новинку с Аной де Армас – "Не время умирать". В "бондиане" красавица исполнила роль обольстительной Паломы. Но пока фильм еще не вышел в прокат, предлагаем посмотреть ленты Аны де Армас, которые доступны для просмотра онлайн.

"Сержиу"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,1

Драма "Сержиу" основана на реальных событиях, которые произошли с бразильским дипломатом и послом ООН. На протяжении всей своей карьеры Сержиу Виейра ди Меллу побывал в самых горячих точках мира и умел найти компромисс в переговорах с двумя сторонами военных или политических конфликтов. Красавица-жена и дети заставили главного героя задуматься над уходом от дел. В ООН этот вопрос согласовали, однако попросили Сержиу выехать на миссию в Ирак. Именно она станет последней в его жизни.

Хоть зрители изначально знают, чем завершится история дипломата, фильм полон неожиданными деталями о жизни Сержиу. Поэтому если у вас есть настроение для просмотра исторической драмы – предлагаем именно этот фильм.

"Сержиу": смотрите трейлер

"Достать ножи"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Детективный фильм "Достать ножи" расскажет о запутанной истории смерти знаменитого романиста Харлана Тромби. Он годами писал книги об уголовных преступлениях, от которых были в восторге даже опытные правоохранители. И вот после празднования 85-летия тело Харлана Тромби находят в его комнате. Под подозрение попадают все родственники и прислуга мужчины, ведь в имении были только они.

Фильм "Достать ножи" уже успели посмотреть миллионы людей, которым понравилась актерская игра топовых звезд Голливуда и запутанная история. Поэтому если вы еще не смотрели эту ленту – есть прекрасная возможность это сделать.

"Достать ножи": смотрите трейлер

"Ночной портье"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 5,5

Любителям напряженных триллеров может понравиться фильм "Ночной портье". Главным героем ленты является парень Барт, который пытается бороться с аутизмом, работая ночным портье в отеле. Чтобы улучшить свои социальные навыки, он следит за людьми, чтобы потом копировать их модель поведения. Однако последние записи его не могут не ужасать.

В одном из номеров происходит убийство женщины. Барт становится главным подозреваемым, поскольку ведет себя очень подозрительно из-за своей болезни. В то же время парню нужно будет выйти из зоны своего комфорта, ведь еще одна гостья отеля может стать жертвой убийцы.

"Ночной портье": смотрите трейлер

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"Три секунды"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Криминальная драма "Три секунды" раскроет несовершенство шпионской системы в США. По сюжету, бывший солдат Пит Кослоу выходит из тюрьмы и заключает договор с ФБР. Его задача – стать участником одной из самых опасных наркоорганизаций Нью-Йорка. Но когда Пит почти выполнил свою работу, сделка резко меняется, а главному герою придется бороться за свою жизнь и будущее своей семьи.

Лента "Три секунды" стала типичным экшеном, за перестрелками в котором довольно интересно наблюдать. Однако чего-то особенного не стоит ожидать от этой драмы.

"Три секунды": смотрите трейлер

"Yesterday"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

В этом фильме Ана де Армас сыграла второстепенную роль. Сама же лента "Yesterday" рассказывает о музыканте-неудачнике, который играет на улице или в пабах, едва сводя концы с концами. И после загадочной аварии он просыпается в альтернативной реальности, где никто не знает о существовании The Beatles. Парень начинает играть легендарные песни, которые приносят ему славу.

"Yesterday": смотрите трейлер

"Бегущий по лезвию 2049"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 8,0

Фильм является продолжением культовой ленты "Бегущий по лезвию". По сюжету, полицейский Кей расследует загадочное дело, которое способно уничтожить привычную жизнь людей. Чтобы получить ответы на вопросы, он найдет знаменитого Рика Декарда – полицейского, который когда-то занимался поисками андроидов-беглецов. Но с этого его испытания только начнутся, ведь власть сделает все возможное, чтобы секреты прошлого остались нераскрытыми.

"Бегущий по лезвию 2049": смотрите трейлер