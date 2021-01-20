Якщо не знаєте, який фільм обрати для вечірнього перегляду, пропонуємо придивитись до фільмографії актриси Ани де Армас. Тут є цікаві детективи, драми та комедії, тому кожен може знайти ідеальну стрічку під настрій.

Наразі весь світ активно обговорює особисте життя Ани де Армас. 32-річна актриса розірвала стосунки з Беном Аффлеком та зруйнувала всі чутки інсайдерів західних ЗМІ, які запевняли, що пара невдовзі одружиться. Та поки преса смакує деталі цього несподіваного розриву, журналісти 24 каналу вирішили познайомити читачів із багатою творчістю Ани де Армас.

Дивіться також "Народження зірки" чи "Області темряви": фільми з Бредлі Купером для не нудного вечора

Наразі до виходу готується стрічка "Глибока вода", яка й розпалила почуття між акторами. Бен Аффлек і Ана де Армас зіграли пару, що переживає кризу у стосунках. Драматичний сюжет настільки зблизив кінозірок, що після завершення зйомок вони організували спільний відпочинок та оселились на час карантину в будинку актора.

Окрім цього, всі глядачі очікують і на іншу новинку з Аною де Армас – "007: Не час помирати". У "бондіані" красуня виконала роль звабливої Паломи. Та поки фільм ще не вийшов у прокат, пропонуємо переглянути стрічки Ани де Армас, які доступні для перегляду онлайн.

"Сержіу"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,1

Драма "Серджіу" заснована на реальних подіях, які стались із бразильським дипломатом і послом ООН. Упродовж всієї своєї кар'єри Серджіу Віейра де Меллу побував у найгарячіших точках світу та вмів знайти компроміс у перемовинах з двома сторонами військових чи політичних конфліктів. Красуня-дружина і діти змусили головного героя задуматись над відходом від справ. В ООН це питання погодили, однак попросили Серджіу виїхати на місію в Ірак. Саме вона стане останньою у його житті.

Хоч глядачі від початку знають, чим завершиться історія дипломата, фільм сповнений несподіваними деталями про життя Серджіу. Тож якщо у вас є настрій для перегляду історичної драми – пропонуємо саме цей фільм.

"Серджіу": дивіться трейлер

"Ножі наголо"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Детективний фільм "Ножі наголо" розкаже про заплутану історію смерті знаменитого романіста Гарла Тромбі. Він роками писав книги про кримінальні злочини, від яких були в захваті навіть досвідчені правоохоронці. І от після святкування 85-річчя тіло Гарла Тромбі знаходять у його кімнаті. Під підозру попадають усі родичі та прислуга чоловіка, адже в маєтку були тільки вони.

Фільм "Ножі наголо" вже встигли переглянути мільйони людей, яким сподобалась акторська гра топових зірок Голлівуду та заплутана історія. Тож якщо ви ще не дивились цю стрічку – є чудова нагода це зробити.

"Ножі наголо": дивіться трейлер

"Нічний портьє"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 5,5

Любителям напружених трилерів може сподобатись фільм "Нічний портьє". Головним героєм стрічки є хлопець Барт, який намагається боротись з аутизмом, працюючи нічним портьє в готелі. Щоб покращити свої соціальні навички, він стежить за людьми, аби згодом копіювати їхню модель поведінки. Однак останні записи його не можуть не жахати.

В одному з номерів стається вбивство жінки. Барт стає головним підозрюваним, оскільки поводиться дуже підозріло через свою хворобу. Водночас хлопцю потрібно буде вийти із зони свого комфорту, адже ще одна гостя готелю може стати жертвою вбивці.

"Нічний портьє": дивіться трейлер

До теми Фільми на вихідні: видовищні бойовики, які сподобаються любителям екшну

"3 секунди"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Кримінальна драма "3 секунди" розкриє недосконалість шпигунської системи у США. За сюжетом, колишній солдат Піт Кослоу виходить з в'язниці та укладає договір з ФБР. Його завдання – стати учасником однієї з найнебезпечніших наркоорганізацій Нью-Йорка. Але коли Піт майже виконав свою роботу, угода різко змінюється, а головному герою доведеться боротись за своє життя та майбутнє своєї родини.

Стрічка "3 секунди" стала типовим екшном, за перестрілками в якому досить цікаво стежити. Однак чогось особливого не варто очікувати від цієї драми.

"3 секунди": дивіться трейлер

"Вчора"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

У цьому фільмі Ана де Армас зіграла другорядну роль. Сама ж стрічка "Вчора" розповідає про музиканта-невдаху, який грає на вулиці чи пабах, ледве зводячи кінці з кінцями. Та після загадкової аварії він прокидається в альтернативній реальності, де ніхто не знає про існування The Beatles. Хлопець починає грати легендарні пісні, які приносять йому славу.

"Вчора": дивіться трейлер

"Той, хто біжить по лезу 2049"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 8,0

Фільм є продовженням культової стрічки "Той, хто біжить по лезу бритви". За сюжетом, поліцейський Кей розслідує загадкову справу, яка здатна знищити звичне життя людей. Щоб отримати відповіді на питання, він знайде знаменитого Ріка Декарда – поліцейського, який колись займався пошуками втікачів-андроїдів. Та з цього його випробування тільки розпочнуться, адже влада зробить все можливе, щоб секрети минулого залишились нерозкритими.

"Той, хто біжить по лезу 2049": дивіться трейлер