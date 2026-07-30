По информации 24 Канала, новый сериал расскажет о повседневной жизни бригад скорой медицинской помощи. И это не только истории о сиренах, вызовах и борьбе за жизнь. За кадром останется немало личных драм, конфликтов, дружбы и чувств. Ведь даже тем, кто ежедневно спасает других, иногда самим нужна поддержка.

В центре сюжета – настоящее профессиональное противостояние. Фронтовой парамедик Макс Коваленко хочет доказать, что современный подход к экстренной помощи работает эффективнее, и предлагает устроить своеобразное соревнование между двумя бригадами. Его главный оппонент – опытный врач старой школы Анатолий Савчук, который не собирается отказываться от проверенных годами методов. Словом, классическое "новое против старого", только на этот раз ставки значительно выше.



"Скорые": смотреть трейлер

Героиня Анастасии Цимбалару окажется в самом центре этих событий. Ей придется балансировать между профессиональными вызовами, непростыми отношениями в коллективе и ситуациями, где решения нужно принимать за считанные секунды.

Создатели обещают, что зрители увидят не только сложные медицинские случаи, но и криминальные истории, которые добавят сериалу еще больше напряжения. Так что, похоже, врачам придется спасать не только пациентов, но и самих себя.

Вместе с Цимбалару в сериале снялись Юрий Выхованец, Виктор Жданов, Сергей Кисиль, Юлия Амелкина и другие украинские актеры.

Премьера "Швидкаров" запланирована на осень. Точную дату ICTV2 объявит позже. Но уже сейчас ясно: если вы соскучились по медицинским драмам, где от решений героев зависит чья-то жизнь, этот сериал точно стоит добавить в список ожиданий.

К слову, украинских зрителей ждет еще одна громкая премьера. Уже 20 августа в кинотеатры выйдет романтическая комедия "Поезд "Червона рута", в которой собрались десятки известных украинских актеров.