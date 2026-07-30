За інформацією 24 Каналу новинка розповість про будні бригад екстреної медичної допомоги. І це не лише історії про сирени, виклики та боротьбу за життя. За кадром залишиться чимало особистих драм, конфліктів, дружби й почуттів. Бо навіть тим, хто щодня рятує інших, іноді самим потрібна підтримка.

У центрі сюжету – справжнє професійне протистояння. Фронтовий парамедик Макс Коваленко хоче довести, що сучасний підхід до екстреної допомоги працює ефективніше, й пропонує влаштувати своєрідне змагання між двома бригадами. Його головний опонент – досвідчений лікар старої школи Анатолій Савчук, який не збирається відмовлятися від методів, перевірених роками. Словом, класичне "нове проти старого", тільки цього разу ставки значно вищі.



"Швидкарі": дивитись трейлер

Героїня Анастасії Цимбалару опиниться в самому центрі цих подій. Їй доведеться балансувати між професійними викликами, непростими стосунками в колективі та ситуаціями, де рішення потрібно ухвалювати за лічені секунди.

Творці обіцяють, що глядачі побачать не лише складні медичні випадки, а й кримінальні історії, які додадуть серіалу ще більше напруги. Тож схоже, лікарям доведеться рятувати не лише пацієнтів, а й самих себе.

Разом із Цимбалару у серіалі зіграли Юрій Вихованець, Віктор Жданов, Сергій Кисіль, Юлія Амелькіна та інші українські актори.

Прем'єра "Швидкарів" запланована на осінь. Точну дату ICTV2 оголосить згодом. Але вже зараз зрозуміло: якщо ви скучили за медичними драмами, де від рішень героїв залежить чиєсь життя, цей серіал точно варто додати до списку очікувань.

До слова, на українських глядачів чекає ще одна гучна прем'єра. Уже 20 серпня в кінотеатри вийде романтична комедія "Потяг "Червона рута", у якій зібралися десятки відомих українських акторів.



