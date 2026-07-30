Украинцев ждет громкая премьера: Цимбалару сыграла одну из главных ролей в новом сериале

Этой осенью украинские сериалы решили добавить немного адреналина. Готовится премьера медицинской драмы "Швидкари", где одну из главных ролей получила Анастасия Цимбалару. Накануне выхода создатели уже показали первые кадры, посвятив их Дню медицинского работника.

По информации 24 Канала, новый сериал расскажет о повседневной жизни бригад скорой медицинской помощи. И это не только истории о сиренах, вызовах и борьбе за жизнь. За кадром останется немало личных драм, конфликтов, дружбы и чувств. Ведь даже тем, кто ежедневно спасает других, иногда самим нужна поддержка.

В центре сюжета – настоящее профессиональное противостояние. Фронтовой парамедик Макс Коваленко хочет доказать, что современный подход к экстренной помощи работает эффективнее, и предлагает устроить своеобразное соревнование между двумя бригадами. Его главный оппонент – опытный врач старой школы Анатолий Савчук, который не собирается отказываться от проверенных годами методов. Словом, классическое "новое против старого", только на этот раз ставки значительно выше.



"Скорые": смотреть трейлер

Героиня Анастасии Цимбалару окажется в самом центре этих событий. Ей придется балансировать между профессиональными вызовами, непростыми отношениями в коллективе и ситуациями, где решения нужно принимать за считанные секунды.

Создатели обещают, что зрители увидят не только сложные медицинские случаи, но и криминальные истории, которые добавят сериалу еще больше напряжения. Так что, похоже, врачам придется спасать не только пациентов, но и самих себя.

Вместе с Цимбалару в сериале снялись Юрий Выхованец, Виктор Жданов, Сергей Кисиль, Юлия Амелкина и другие украинские актеры.

Премьера "Швидкаров" запланирована на осень. Точную дату ICTV2 объявит позже. Но уже сейчас ясно: если вы соскучились по медицинским драмам, где от решений героев зависит чья-то жизнь, этот сериал точно стоит добавить в список ожиданий.

К слову, украинских зрителей ждет еще одна громкая премьера. Уже 20 августа в кинотеатры выйдет романтическая комедия "Поезд "Червона рута", в которой собрались десятки известных украинских актеров.