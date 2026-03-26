Такой меня еще не знали, – искреннее интервью с Анастасией Цымбалару о фильме "Когда ты расстанешься"

Эту актрису точно знают благодаря многочисленным ролям в украинских сериалах. Анастасия Цимбалару чаще всего воплощает на экране драматических героинь, однако совсем недавно в кинотеатрах состоялась премьера фильма "Когда ты расстанешься?", где актриса сыграла комедийного персонажа.

Мы встретились с Анастасией в теплый весенний день во Львове и пообщались не только о новом фильме, но и другие сферы ее жизни. Ведь кроме актерства Настя занимается блогерством, является ведущей событий, приобщается к рекламным кампаниям и даже стала героиней клипа Виталия Козловского на песню "Шекспир". Искренний разговор читайте дальше на 24 Канале.

О роли в фильме "Когда ты расстанешься?" и съемках с Цимбалюком

Настя, вы сыграли одну из главных ролей в новом фильме "Когда ты расстанешься?". Расскажите подробнее о своей героине.

Мой персонаж довольно неоднозначный. С одной стороны, она занимает высокую должность, привыкла управлять людьми, держать все под контролем и быстро реагировать в экстренных ситуациях. Но с другой – это комедийный жанр, поэтому все обстоятельства немного комичны и абсурдны, из-за чего реакции и действия моего персонажа не всегда соответствуют ее статусу.



Актеры "Когда ты расстанешься?" на премьере фильма во Львове / Фото пресс-службы

С режиссером этого фильма – Алексеем Комаровским я сотрудничала впервые.

Однажды Алексей написал, что имеет роль для меня и пригласил на кастинг. Мне прислали несколько сцен, сходила на пробы и в конце концов меня утвердили. Никакого "блата" не было. Уже позже Алексей признался, что создавал этого персонажа под меня.

Что было сложное или неожиданное во время работы над этой ролью?

В общем работа над фильмом "Когда ты расстанешься?" была очень увлекательной, но с другой стороны – сложной, потому что комедия – один из самых тяжелых жанров.



Анастасия Цимбалару на премьере фильма во Львове / Фото пресс-службы

В этом фильме вы сотрудничали с коллегами из-за рубежа. А сами планируете сниматься за пределами Украины?

Никогда не говори никогда. Если бы мне буквально 10 – 15 лет назад сказали, что буду актрисой, я, пожалуй, не поверила бы. Никто не знает, как обернется жизнь. Но мечтать, фантазировать о таком опыте точно не запрещаю себе.

Готова ли Цимбалару искать любовь на шоу и как попала в клип Козловского?

Насколько мне известно, съемки фильма происходили во время выхода в эфир "Холостяка". Предполагаю, что Тарас делился своими впечатлениями с коллегами. А задумывались ли вы над тем, чтобы стать новой "Холостячкой"?

Последние несколько лет я очень часто слышу этот вопрос и понимаю, что пока открыто не заявляю о новых отношениях, этого вопроса не избежать. Сейчас я ничего не загадываю.

Все-таки верю во Вселенную, в судьбу, надеюсь, что смогу найти партнера и устроить личную жизнь без участия в шоу.

Продолжая такую романтическую тему, недавно вы снялись в клипе Виталия Козловского на песню "Шекспир", где сыграли тоже очень чувственную роль. Как состоялось ваше знакомство и вообще любите ли творчество Виталия?

Виталик – это краш моего детства (смеется – 24 Канал). Когда-то смотрела программу "Шанс", болела за Виталия, отправляла СМС за него. Затем следила за творчеством. И тогда, будучи подростком, я и представить не могла, что познакомлюсь с ним лично и сыграю главную роль в его клипе.

До съемок мы с Виталиком не были знакомы. Просто однажды он написал мне в инстаграме с предложением принять участие в съемках клипа. Я не буду рассказывать о шквале эмоций, которые возникли после прочтения этого сообщения, но конечно, я согласилась. Мне было очень приятно получить такое приглашение от кумира детства. Впоследствии прислали сценарий самого клипа и я поняла, что это целый короткометражный фильм. Это еще больше заинтересовало, ведь тема "кино" близка для меня, а персонаж был прописан очень интересно и чувственно.

Через неделю мы встретились на съемочной площадке. Процесс съемок был очень увлекательным, но и не простым. Я искренне благодарна всей команде, особенно Виталику, который окутывал своей заботой, поддержкой, верой в меня.

Единственное, что было трудно – холод в павильоне. А я была в почти голом платье. Но это точно того стоило, потому что результат превзошел даже мои ожидания.

О переломных ролях и 2 сезоне "Следственной"

Какие роли среди тех, что уже есть в вашей фильмографии, стали для вас переломными?

Пожалуй, каждая роль в каком-то смысле является переломной для меня. Но все-таки я остаюсь верной себе и считаю, что именно драматические роли даются мне лучше всего. Мне интересно разбираться в героине, ее психологии, искать те болевые точки, на которые можно опереться. Интересно показывать изменения, которые происходят с персонажем и находить общие пересечения с реальными историями жизни.

Но мне бы очень хотелось попробовать себя еще в какой-то спортивной драме или хорроре.

Всегда интересно видеть себя с разных сторон. Например, по своей роли в "Когда ты расстанешься?" чаще всего слышу, что такой меня еще не знали. Это означает, что все удалось и я продолжаю идти по своему зову.

Ваши коллеги Антонина Хижняк и Дмитрий Сова сыграли в в новом спектакле Ивана Урывского "Баллада об украденном счастье", хотя зрители привыкли видеть их в фильмах и сериалах. Есть ли у вас желание или цель сыграть в каком-то театральном спектакле или поработать с кем-то из современных театральных режиссеров?

Такие мысли были, но пока не вижу себя в труппе театра на полной занятости. Этому надо уделять очень много времени. Ты или этим живешь, или тебе не стоит за это браться. С моим нынешним ритмом жизни трудно представить, куда втыкать репетиции, которые иногда длятся по 12 часов в день. Безусловно, это интересный опыт, но пока невозможен. А вот по антреприз, то вполне возможно, что очень скоро порадую зрителя новой историей и гастролями по городам нашей страны.

К счастью, несмотря на все украинский кинематограф продолжает развиваться, во время войны у нас появилось немало фильмов и сериалов, которые стали настоящими хитами. В частности, среди детективных сериалов украинцы обожают "Следственную". Будет ли второй сезон этой истории?

Я бы очень хотела, но, к сожалению, пока нет никакой информации. Насколько понимаю, все зависит от финансирования. Когда мы снимали первую часть, была завязка на второй сезон, но прошел год, и пока ничего конкретного нам не сообщали. Но я очень люблю эту героиню, много сил вложила в этот проект, поэтому хочется верить, что история все же будет иметь продолжение.

Наблюдает ли актриса откат к российскому?

Увеличение спроса на украинский продукт, в том числе и спектакли, наблюдаем после начала полномасштабной войны. Однако проходит время и многие люди возвращаются к русскому языку, забывают о том, что в Украине идет война и ситуация на фронте ежедневно становится все тяжелее. Видите ли вы, как актриса, риск того, что в Украине снова будет откат к русской культуре?

Я была в разных городах Украины в начале полномасштабной войны и меня очень радовало, что большая часть населения была объединена, в частности языком. Помню, как сильно радовалась, когда слышала украинский на улицах Одессы. И сейчас, возвращаясь домой (Настя родом из Одессы – 24 Канал), я почти не слышу родного языка. В этом вопросе действительно произошел определенный откат.

И я надеюсь, что благодаря совместным усилиям, в частности людям, которые имеют аудиторию, которая доверяет и берет пример, мы сможем сохранить наше культурное наследие, язык, традиции. Невозможно заставить, но можем продвигать правильные месседжи и вдохновлять собственным примером.

Что касается россиян, то вряд ли их снова будут приглашать сниматься в Украине, потому что у нас есть немало талантливых актеров, которые уже ярко заявили о себе и украинское сообщество талантливых художников, которые точно не допустят такого развития событий.

О Львове, любимые книги и идеальный выходной

Хочется еще немного поговорить о жизни за кадром. Сегодня мы встретились во Львове, какие места любите здесь больше всего?

Я люблю Львов за то, что здесь можно бездумно гулять по улочкам, не зная ни одного маршрута, не направляясь в какую-то конкретную точку. Просто наслаждаться архитектурой, людьми, природой, настроением, чувствовать себя счастливой. Когда я здесь, улыбка не сходит с лица. Хотя я и приезжаю сюда работать, но этот город всегда связан с настроением отдыха.

Видела, что в дороге во Львов читали книгу. Есть топ книг, которые можете порекомендовать?

Я очень люблю Иллариона Павлюка. Но у него такие объемные книги, а я так мало сплю, что каждый раз, прочитав буквально 10 страниц, меня "выключает" (смеется – 24 Канал).

Стараюсь читать на украинском языке, потому что чувствую дискомфорт из-за малого словарного запаса. Всю жизнь я разговаривала, училась на русском. Хотя после полномасштабного вторжения общаюсь на нашем родном языке, но все-таки есть языковой барьер, который пытаюсь преодолеть. Для этого, в частности, много читаю.

Относительно жанра, то это всегда по-разному. Это может быть какая-то неглубокая история, женский роман или украинская литература.

А какие фильмы/сериалы есть среди тех, которые недавно смотрели и можете рекомендовать читателям?

Давно не смотрела сериалы из-за нехватки времени. Стараюсь посещать премьеры именно украинских фильмов, чтобы поддерживать коллег, но не всегда удается. Во время съемок "Когда ты расстанешься?" в Одессе Вова Кравчук пригласил меня на премьеру фильма "Ты – космос". Я прямо со съемочной площадки поехала смотреть это кино. И осталась под невероятными впечатлениями от этой работы и смыслов, которые в нее заложили.

Интересно! Теперь фильм "Ты – космос" доступен для просмотра на Netflix, поэтому если вы пропустили ленту в кинотеатрах, то уже знаете, что можно посмотреть в этот вечер.

И подытоживая, каков ваш идеальный выходной? Когда не нужно никуда спешить.

Во-первых, когда просыпаюсь не по будильнику. Когда мне не нужно никуда идти, могу посвятить время себе, приготовить завтрак и спокойно его съесть. Когда могу почитать книжку, поехать к родителям и провести время с родными. Когда не чувствую внутренней тревоги и паники от того, что ничего не успеваю.