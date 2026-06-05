Случился прецедент, – звезда "Тихой Навы" объяснила, в чем секрет бешеного успеха сериала
В январе 2026 года поклонники украинского кино были поражены новым проектом. В свет вышел сериал "Тихая Нава", который наделал немало шума в сети.
В интервью Маши Ефросининой Анастасия Пустовит, которая сыграла одну из ключевых ролей в сериале, объяснила, в чем секрет успеха ленты. Кроме того, она призналась, чем этот сериал стал именно для нее.
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В чем секрет успеха сериала "Тихая Нава"?
Анастасия Пустовит, которая сыграла роль стойкой Киры в "Тихой Наве", объяснила, что секрет огромного успеха сериала заключается в том, что раньше на украинском телевидении не было подобных откровенных продуктов.
У нас раньше не было таких проектов. Были "Первые ласточки", были и "Кайдаши", но такого откровенного продукта с такой тематикой еще не было. Такого разоблачительного, острого, даже темного проекта у нас фактически не существовало. Поэтому случился прецедент,
– объяснила актриса.
Интервью Анастасии Пустовит: смотрите видео онлайн
Это был мой карт-бланш, – какую роль сериал сыграл в жизни Анастасии?
По словам Анастасии Пустовит, роль в сериале "Тихая Нава" для нее стала особенной, ведь помогла выйти на новый уровень карьерного роста.
Актриса призналась, что ее личной проблемой является молодой вид: хотя ей 31 год, основном на экране ее до сих пор воспринимают как девушку. Внутренне же она уже давно изменилась, и ей интересно играть более сложных персонажей.
Это был мой карт-бланш: если я справлюсь и смогу убедительно сыграть этого персонажа, то это автоматически откроет для меня новые возможности,
– призналась Анастасия.
Анастасия Пустовит в сериале "Тихая Нава" / Фото SFERA FILM
Роль Киры в "Тихой Наве" стала для нее способом испытать себя в новом амплуа и открыть новые возможности – и Анастасия Пустовит с этой задачей справилась.
Ее Кира буквально заполонила тикток: поклонники создавали многочисленные видео с нарезками сцен, в которых Анастасия воплощает своего персонажа с невероятной стойкостью и глубиной.