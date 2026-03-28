Этот российский актер воевал за Украину: где сейчас Анатолий Пашинин
- Анатолий Пашинин, российский актер, в 2014 году присоединился к украинскому батальону "Арата", но воевал только до двух месяцев.
- Позже Пашинин перестал публично появляться и заявил, что российский паспорт защищает его лучше, чем украинский.
Анатолия Пашинина довольно неоднозначно воспринимали в украинском обществе. Всех смущало его российское гражданство, хотя тот и взял в руки оружие на стороне Украины.
Мужчина снимался в нескольких лентах: "Грозовые ворота", "Огнеборцы", "Украденное счастье", "Львиная доля" и другие. СМИ писали о нем как о российском и украинском актере, однако после 2014 года Анатолий запретил называть себя "российским актером". Уже немало времени Пашинин не ведет публичной деятельности, однако 24 Канал расскажет, что о нем известно.
Где служил Анатолий Пашинин?
В 2014 году, когда Россия развязала войну на Донбассе и оккупировала Крым, актер принял решение взять в руки оружие и присоединился к батальону "Арата".
Андрей Гергет – командир 8-го батальона УДА, в интервью Obozrevatel озвучил, что Пашинин воевал всего до двух месяцев, один из которых – на передовой.
Он обычный боец, не какой-то экстраординарный, и, например, он на передовой был один месяц, а ребята по три года уже, как его охарактеризовать? Был человек, приехал по доброй воле, сказал, что хочет воевать. Так, пожалуйста, пусть воюет. Он больше пользы приносит в информационной плоскости для борьбы с Россией,
– добавил он.
В 2017 году российские СМИ писали, что Анатолий погиб. Однако тогда он опроверг свою смерть очень лаконично.
Приказа командования умереть у меня не было, поэтому все в порядке, я жив,
– иронично ответил он.
Также тогда возник вопрос, планирует ли актер менять паспорт. Тогда он заявил в интервью Янине Соколовой, что российский паспорт на территории Украины защищает его значительно лучше, чем украинский.
Украинский паспорт и гражданство стали какой-то сектой. Можно дать, а можно забрать. Вдруг ты не нравишься руководителю секты, мы забираем у тебя паспорт. У меня нечего отобрать, поэтому я сильный. Я в золотой позиции нахожусь и менять ее не хочу,
– говорил Анатолий Пашинин.
После этого интервью он принял решение не общаться со СМИ и почти полностью исчез из социальных сетей.
В 2018 году мужчина публично говорил, что украинские спецслужбы якобы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон.
Мой телефон прослушивается. Я специально говорю в трубку ужасные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, и тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают,
– рассказал актер.
Он также добавил, что ему угрожали работники СБУ.
"Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с "девиантным" поведением. Он сказал мне, чтобы я вешался. Я готов, только я не повешусь, друг!", – сказал Пашинин.
Где сейчас Анатолий Пашинин?
Когда началась полномасштабная война, Пашинин призвал белорусов не воевать против Украины. Где сейчас и чем занимается Анатолий – неизвестно.
Однако Андрей Гергет утверждает, что тот живет в Киеве, хоть и избегает публичности. У соцсетях иногда может делиться мыслями об искусстве или другие темы на русском языке.