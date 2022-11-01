Андрей Ермак беседовал с Беном Аффлеком: в кадре появилась и Дженнифер Лопес
Источник:Офис Президента Украины
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, пообщался из-за видеосвязи с голливудским актером и мужем Дженнифер Лопес – Беном Аффлеком. О чем говорили – читайте дальше.
Андрей Ермак обсудил со знаменитостью поддержку Украины и пути помощи нашему государству. Он поблагодарил его за присоединение к защите на информационном фронте.
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Андрей Ермак пообщался с Беном Аффлеком
Глава Офиса Главы государства подчеркнул, что сегодня очень важно сохранять высокий уровень внимания всего мира к происходящему в нашей стране. В частности, этому могут способствовать известные личности, добившиеся успеха благодаря своему таланту и популярные во всех частях света,
– отметили в ОП.
Руководитель Офиса Президента пригласил актера и режиссера по возможности посетить Украину. В разговоре приняла участие также Дженнифер Лопес, на которой Аффлек женился в 2022 году.
Что известно о Бене Аффлеке
Напомним, ранее Владимир Зеленский общался с приезжавшими в Украину актерами Беном Стиллером, Шоном Пенном, Лиевом Шрайбером, Анджелиной Джоли, Джессикой Честейн.