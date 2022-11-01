Андрей Ермак беседовал с Беном Аффлеком: в кадре появилась и Дженнифер Лопес

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, пообщался из-за видеосвязи с голливудским актером и мужем Дженнифер Лопес – Беном Аффлеком. О чем говорили – читайте дальше.

Андрей Ермак обсудил со знаменитостью поддержку Украины и пути помощи нашему государству. Он поблагодарил его за присоединение к защите на информационном фронте.

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Андрей Ермак пообщался с Беном Аффлеком

Глава Офиса Главы государства подчеркнул, что сегодня очень важно сохранять высокий уровень внимания всего мира к происходящему в нашей стране. В частности, этому могут способствовать известные личности, добившиеся успеха благодаря своему таланту и популярные во всех частях света,

– отметили в ОП.

Руководитель Офиса Президента пригласил актера и режиссера по возможности посетить Украину. В разговоре приняла участие также Дженнифер Лопес, на которой Аффлек женился в 2022 году.

Андрей Ермак пообщался с Беном Аффлеком / Фото из Офиса Президента Украины

Что известно о Бене Аффлеке Бен Аффлек – американский актер, режиссер и сценарист. В 2012 году получил премию Оскар за роль в фильме "Умник Уилл Хантинг". В 2019 году стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes. Сыграл во многих фильмах DC, а также Глубокие воды, Клерки 3, Флэш, Последняя дуэль, Умерь свой энтузиазм и других. Бен Аффлек – американский актер, режиссер и сценарист. В 2012 году получил премию Оскар за роль в фильме "Умник Уилл Хантинг". В 2019 году стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes. Сыграл во многих фильмах DC, а также Глубокие воды, Клерки 3, Флэш, Последняя дуэль, Умерь свой энтузиазм и других.

Напомним, ранее Владимир Зеленский общался с приезжавшими в Украину актерами Беном Стиллером, Шоном Пенном, Лиевом Шрайбером, Анджелиной Джоли, Джессикой Честейн.