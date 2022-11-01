Андрій Єрмак обговорив зі знаменитістю підтримку України та шляхи допомоги нашій державі. Він подякував йому, що долучився до захисту на інформаційному фронті.

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Андрій Єрмак поспілкувався з Беном Аффлеком

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до того, що відбувається в нашій країні. Зокрема, цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні в усіх частинах світу,

– наголосили в ОП.

Керівник Офісу Президента запросив актора й режисера за можливості відвідати Україну. У розмові взяла участь також Дженніфер Лопес, з якою Аффлек одружився у 2022 році.

Андрій Єрмак поспілкувався з Беном Аффлеком / Фото з Офісу Президента України

Що відомо про Бена Аффлека Бен Аффлек – американський актор, режисер та сценарист. У 2012 році отримав премію Оскар за роль у фільмі "Розумник Вілл Гантінґ". У 2019 році став найбільш високооплачуваним актором за версією Forbes. Зіграв у багатьох фільмах DC, а також Глибокі води, Клерки 3, Флеш, Остання дуель, Стримай свій ентузіазм та інших.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський спілкувався з акторами Беном Стіллером, Шоном Пенном, Лієвом Шрайбером, Анджеліною Джолі, Джессікою Честейн, які приїжджали в Україну.