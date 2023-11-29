Эту роль сыграл популярный украинский актер Андрей Исаенко. За 40 серий первого сезона он изрядно полюбился зрителям. Пока украинцы ждут продолжения этой трогательной и чувственной истории, 24 Канал предлагает просмотреть другие ленты с участием Исаенко.

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Сериал "Ребенок на миллион", 2018

По сюжету, Настя не имеет шансов самостоятельно забеременеть и родить ребенка. Она стремится усыновить 7-летнего Егора и сначала договаривается с руководством детского дома взять мальчика к себе хотя бы ночью. Егор пережил серьезный стресс, из-за чего перестал разговаривать, а как выясняется впоследствии, он знает, где спрятан миллион долларов, поэтому за ним постоянно следят.

Если вы фанатели от "Женского врача", то в этом сериале будет возможность увидеть Андрея Исаенко в совершенно ином образе.

"Ребенок на миллион": смотрите сериал онлайн

Фильм "Щедрик", 2021

Просматривая эту историческую драму, узнаете судьбы трех разных по национальности семей: украинцев, поляков и евреев. Их объединило общее горе – война. На смену репрессивной машине СССР пришла карательная система Третьего Рейха. Эта картина ярко показывает жестокость истории.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

Сериал "Клятва врача", 2021

Тамара Лаврова – опытный врач скорой помощи. Женщина замужем второй раз, от первого брака воспитывает дочь Дашу. Однажды Тамара узнает об измене мужа, который идет к любовнице и сбегает с деньгами, которые взял в кредит. Теперь на квартиру врачи претендуют кредиторы, одного из которых сыграл Андрей Исаенко. Чтобы не остаться на улице, Тамара соглашается с предложением криминального авторитета, которому теперь виновата, – лечить его людей, постоянно попадающих в бандитские разборки.

"Клятва врача": смотрите онлайн первую серию