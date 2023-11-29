Цю роль зіграв популярний український актор Андрій Ісаєнко. За 40 серій першого сезону він неабияк полюбився глядачам. Поки українці чекають на продовження цієї зворушливої та чуттєвої історії, 24 Канал пропонує переглянути інші стрічки за участю Ісаєнка.

Не пропустіть 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

Серіал "Дитина на мільйон", 2018

За сюжетом, Настя не має шансів самостійно завагітніти та народити дитину. Вона прагне всиновити 7-річного Єгора і на початку домовляється з керівництвом дитячого будинку взяти хлопчика до себе хоча б на ніч. Єгор пережив серйозний стрес, через що перестав розмовляти, а як з'ясовується згодом, він знає, де заховано мільйон доларів, тож за ним постійно стежать.

Якщо ви фанатіли від "Жіночого лікаря", то у цьому серіалі матимете можливість побачити Андрія Ісаєнка у зовсім іншому образі.

"Дитина на мільйон": дивіться серіал онлайн

Фільм "Щедрик", 2021

Переглядаючи цю історичну драму, дізнаєтеся про долі трьох різних за національністю родин: українців, поляків та євреїв. Їх об'єднало спільне горе – війна. На зміну репресивній машині СРСР прийшла каральна система Третього Рейху. Ця стрічка яскраво показує жорстокість історії.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал "Клятва лікаря", 2021

Тамара Лаврова – досвідчена лікарка швидкої допомоги. Жінка одружена вдруге, від першого шлюбу виховує доньку Дашу. Одного разу Тамара дізнається про зраду чоловіка, який йде до коханки та втікає з грошима, які взяв у кредит. Тепер на квартиру лікарки претендують кредитори, одного з яких зіграв Андрій Ісаєнко. Щоб не залишитися на вулиці, Тамара погоджується на пропозицію кримінального авторитета, якому тепер винна, – лікувати його людей, які постійно потрапляють у бандитські розбирання.

"Клятва лікаря": дивіться онлайн першу серію