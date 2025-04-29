Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на программу Nabari. По мнению Андрея Исаенко, "Первые ласточки", "Казаки. Абсолютно лживая история" и "Первые дни" могут претендовать на статус культовых. Рассказываем, что известно об этих лентах.

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"Первые ласточки"

Молодежный драматический сериал состоит из двух сезонов, у каждого есть своя сюжетная линия. События первого начинаются 1 сентября, где в школе появляется новая ученица. Вдруг всю школу всколыхнуло самоубийство школьницы. Следователь пытается выяснить, что произошло.

"Первые ласточки": смотрите трейлер онлайн

События второго сезона разворачиваются в большом городе в журфаке престижного университета, куда поступают герои из разных миров. Несмотря на социальное неравенство студенты живут обычной жизнью, пока в университете не происходит убийство.

"Казаки. Абсолютно лживая история"

Псевдоисторический сериал рассказывает о казацких приключениях в конце XVI века. Главный герой, простой парень Иван, хочет выкупить маму из турецкого плена и для этого крадет имущество московского царя.

Ему удается забрать сережку, которая оказывается волшебной. Но Ивану не удается ее сохранить, поэтому теперь парня ждет множество испытаний и приключений.

"Казаки. Абсолютно лживая история": смотрите трейлер онлайн

"Первые дни"

Это драматический сериал-антология, который состоит из 6 эпизодов. Каждый рассказывает историю людей, оставшихся в Киеве по разным причинам в после полномасштабного российского вторжения в Украину. Это первый украинский сериал, премьера которого состоялась на Netflix вместе с Украиной еще в 18 странах Европы.

"Первые дни": смотрите трейлер онлайн

К слову, Андрей Исаенко назвал и сериалы, которые считает худшими. По его мнению, это "Реальная мистика" и "Слепая". В "Реальной мистике" пытаются найти рациональное объяснение загадочным событиям, а в центре сюжета "Слепой" – незрячая провидица из села, которая помогает людям найти выход из сложных ситуаций.