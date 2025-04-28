Кино 24 расскажет о популярных и увлекательных украинских сериалах, которые есть на ютубе. Они покорили зрителей и продолжают завоевывать любовь киноманов.

К слову Можно посмотреть за день: сериал, который стал самым популярным на Нетфликс

"Ключи от правды"

Новый сериал с Антониной Хижняк в главной роли рассказывает о следователе, которая стремится найти виновных в смерти брата. Его обвинили в преступлениях несправедливо, поэтому главная героиня хочет восстановить справедливость и честное имя близкого человека. Она увольняется из органов и устраивается в отель, где ее ждут следы собственного расследования и немало приключений.

"Ключи от правды": смотрите 1 серию онлайн

"Парочка следователей"

Молодая следователь София после окончания академии устраивается в полицию и становится руководителем отдела особо опасных преступлений. Она вдохновенная и амбициозная, но ей не хватает опыта. Еще одно испытание для девушки – встреча с суровым и молчаливым судмедэкспертом Павлом. Но именно их дуэт раскрывает сложные преступления.

"Парочка следователей": смотрите 1 серию онлайн

"Катерина"

Сериал является адаптацией одноименной поэмы Тараса Шевченко к современным реалиям, а события происходят в селе Шуляки Черкасской области. Главная героиня Екатерина – дочь педагогов, у которых довольно консервативные взгляды. Она влюбляется в известного актера, который приезжает в село на съемки с командой. Это изменит не только жизнь Кати, но и жизнь ее близких.

"Катерина": смотрите 1 серию онлайн

"Код любви"

Мелодрама, которую можно пересмотреть всего за день, рассказывает о следователе Веронике Левченко. Ей приходится работать с киберпреступником Андреем, чтобы спасти младшего брата. Между ними появляются чувства. Но пара понимает, что они не могут быть вместе.

"Код любви": смотрите трейлер онлайн

"Две сестры"

Остросюжетная мелодрама рассказывает о Вере и Александре. Сестры работают в отеле и мечтают о безупречном будущем. Но некоторые события меняют их жизнь, из-за чего сестры становятся врагами и теперь движутся разными путями.

"Две сестры": смотрите 1 серию онлайн

"Успеть до 30"

Сериал рассказывает о трех кардинально разных героинях, которые встречаются в Киеве. В этот день им исполняется 29 лет. Девушки считают, что это знак судьбы, поэтому решают кардинально изменить свою жизнь за один год. Теперь их ждут отчаянные решения и невероятные приключения.

"Успеть до 30": смотрите 1 серию онлайн

"ОПГ"

В этом сериале соединились детективная и мелодраматическая линии. ОПГ – оперативно-показательная группа, которую создают в столичном полицейском управлении для эксперимента. Члены этого подразделения, которых собрали из разных уголков страны, должны бросить вызов коррупции и несправедливости.

"ОПГ": смотрите 1 серию онлайн