Кино 24 расскажет о популярных и увлекательных украинских сериалах, которые есть на ютубе. Они покорили зрителей и продолжают завоевывать любовь киноманов.
К слову Можно посмотреть за день: сериал, который стал самым популярным на Нетфликс
"Ключи от правды"
Новый сериал с Антониной Хижняк в главной роли рассказывает о следователе, которая стремится найти виновных в смерти брата. Его обвинили в преступлениях несправедливо, поэтому главная героиня хочет восстановить справедливость и честное имя близкого человека. Она увольняется из органов и устраивается в отель, где ее ждут следы собственного расследования и немало приключений.
"Ключи от правды": смотрите 1 серию онлайн
"Парочка следователей"
Молодая следователь София после окончания академии устраивается в полицию и становится руководителем отдела особо опасных преступлений. Она вдохновенная и амбициозная, но ей не хватает опыта. Еще одно испытание для девушки – встреча с суровым и молчаливым судмедэкспертом Павлом. Но именно их дуэт раскрывает сложные преступления.
"Парочка следователей": смотрите 1 серию онлайн
"Катерина"
Сериал является адаптацией одноименной поэмы Тараса Шевченко к современным реалиям, а события происходят в селе Шуляки Черкасской области. Главная героиня Екатерина – дочь педагогов, у которых довольно консервативные взгляды. Она влюбляется в известного актера, который приезжает в село на съемки с командой. Это изменит не только жизнь Кати, но и жизнь ее близких.
"Катерина": смотрите 1 серию онлайн
"Код любви"
Мелодрама, которую можно пересмотреть всего за день, рассказывает о следователе Веронике Левченко. Ей приходится работать с киберпреступником Андреем, чтобы спасти младшего брата. Между ними появляются чувства. Но пара понимает, что они не могут быть вместе.
"Код любви": смотрите трейлер онлайн
"Две сестры"
Остросюжетная мелодрама рассказывает о Вере и Александре. Сестры работают в отеле и мечтают о безупречном будущем. Но некоторые события меняют их жизнь, из-за чего сестры становятся врагами и теперь движутся разными путями.
"Две сестры": смотрите 1 серию онлайн
"Успеть до 30"
Сериал рассказывает о трех кардинально разных героинях, которые встречаются в Киеве. В этот день им исполняется 29 лет. Девушки считают, что это знак судьбы, поэтому решают кардинально изменить свою жизнь за один год. Теперь их ждут отчаянные решения и невероятные приключения.
"Успеть до 30": смотрите 1 серию онлайн
"ОПГ"
В этом сериале соединились детективная и мелодраматическая линии. ОПГ – оперативно-показательная группа, которую создают в столичном полицейском управлении для эксперимента. Члены этого подразделения, которых собрали из разных уголков страны, должны бросить вызов коррупции и несправедливости.
"ОПГ": смотрите 1 серию онлайн