Кіно 24 розповість про популярні та захопливі українські серіали, які є на ютубі. Вони підкорили глядачів й продовжують завойовувати любов кіноманів.

До слова Можна подивитися за день: серіал, який став найпопулярнішим на Нетфлікс

"Ключі від правди"

Новий серіал з Антоніною Хижняк у головній ролі розповідає про слідчу, яка прагне знайти винних у смерті брата. Його звинуватили у злочинах несправедливо, тож головна героїня хоче відновити справедливість і чесне ім'я близької людини. Вона звільняється з органів і влаштовується в готель, де її чекають сліди власного розслідування і чимало пригод.

"Ключі від правди": дивіться 1 серію онлайн

"Парочка слідчих"

Молода слідча Софія після закінчення академії влаштовується в поліцію й стає керівницею відділу особливо небезпечних злочинів. Вона натхненна й амбітна, але їй бракує досвіду. Ще одне випробування для дівчини – зустріч з суворим і мовчазним судмедекспертом Павлом. Та саме їхній дует розкриває складні злочини.

"Парочка слідчих": дивіться 1 серію онлайн

"Катерина"

Серіал є адаптацією однойменної поеми Тараса Шевченка до сучасних реалій, а події відбуваються в селі Шуляки на Черкащині. Головна героїня Катерина – донька педагогів, у яких доволі консервативні погляди. Вона закохується у відомого актора, який приїжджає в село на знімання з командою. Це змінить не тільки життя Каті, але і життя її близьких.

"Катерина": дивіться 1 серію онлайн

"Код кохання"

Мелодрама, яку можна переглянути всього за день, розповідає про слідчу Вероніку Левченко. Їй доводиться працювати з кіберзлочинцем Андрієм, щоб врятувати молодшого брата. Між ними з'являються почуття. Та пара розуміє, що вони не можуть бути разом.

"Код кохання": дивіться трейлер онлайн

"Дві сестри"

Гостросюжетна мелодрама розповідає про Віру й Олександру. Сестри працюють в готелі та мріють про бездоганне майбутнє. Та деякі події змінюють їхнє життя, через що сестри стають ворогами й тепер рухаються різними шляхами.

"Дві сестри": дивіться 1 серію онлайн

"Встигнути до 30"

Серіал розповідає про трьох кардинально різних героїнь, які зустрічаються в Києві. У цей день їм виповнюється 29 років. Дівчата вважають, що це знак долі, тому вирішують кардинально змінити своє життя за один рік. Тепер їх чекають відчайдушні рішення та неймовірні пригоди.

"Встигнути до 30": дивіться 1 серію онлайн

"ОПГ"

У цьому серіалі поєднались детективна та мелодраматична лінії. ОПГ – оперативно-показова група, яку створюють у столичному поліцейському управлінні задля експерименту. Члени цього підрозділу, яких зібрали з різних куточків країни, мають кинути виклик корупції та несправедливості.

"ОПГ": дивіться 1 серію онлайн