Про це пише Кіно 24 з посиланням на програму Nabari. На думку Андрія Ісаєнка, "Перші ластівки", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та "Перші дні" можуть претендувати на статус культових. Розповідаємо, що відомо про ці стрічки.

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"Перші ластівки"

Молодіжний драматичний серіал складається з двох сезонів, у кожного є своя сюжетна лінія. Події першого починаються 1 вересня, де в школі з'являється нова учениця. Раптом всю школу сколихує самогубство школярки. Слідча намагається з'ясувати, що сталося.

"Перші ластівки": дивіться трейлер онлайн

Події другого сезону розгортаються у великому місті в журфаці престижного університету, куди вступають герої з різних світів. Попри соціальну нерівність студенти живуть звичайним життям, доки в університеті не стається вбивство.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія"

Псевдоісторичний серіал розповідає про козацькі пригоди наприкінці XVI століття. Головний герой, простий хлопець Іван, хоче викупити маму з турецького полону й для цього краде майно московського царя.

Йому вдається забрати сережку, яка виявляється чарівною. Але Івану не вдається її зберегти, тому тепер хлопця чекає безліч випробувань і пригод.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": дивіться трейлер онлайн

"Перші дні"

Це драматичний серіал-антологія, який складається з 6 епізодів. Кожен розповідає історію людей, що залишилися в Києві з різних причин у після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Це перший український серіал, прем'єра якого відбулась на Netflix разом з Україною ще у 18 країнах Європи.

"Перші дні": дивіться трейлер онлайн

До слова, Андрій Ісаєнко назвав і серіали, які вважає найгіршими. На його думку, це "Реальна містика" й "Сліпа". У "Реальній містиці" намагаються знайти раціональне пояснення загадковим подіям, а в центрі сюжету "Сліпої" – незряча провидиця з села, яка допомагає людям знайти вихід зі складних ситуацій.