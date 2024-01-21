Выдворивать ее из Украины, – Андрей Исаенко эмоционально высказался о предательнице Оксане Байрак

Украинский актер Андрей Исаенко, который запомнился ролью в фильме "Киборги", поделился своим отношением к предательнице Оксане Байрак. Одиозная режиссерка сейчас живет в стране-агрессоре.

После большого наступления России в Украине, Байрак поддержала диктатора Путина и сказала, что украинцы виноваты в этой войне. Она назвала Санкт-Петербург – "любимым городом", а еще распространяла фото с актерами-путинистами.

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Андрей Исаенко сказал, что думает о Байрак

Актер категорически высказался по поводу скандальной режиссерки. Он отметил, что Байрак нельзя давать спокойно жить в Украине, ведь она сделала свой выбор в сторону России и может распространять нарративы страны-агрессорки.

Всеми методами нужно препятствовать ее работе, нельзя давать ей возможность спокойно работать в Украине, если она сначала избрала Россию. Думаю, у нее осталась идея "русского мира",

– сказал он.

Исаенко считает предательницу опасной, потому что она может продвигать идею "братских народов". По мнению Андрея, ей нет прощения. Также ей нужно запретить въезд в нашу страну, как отметил актер.

Она и дальше может распространять в головы людей о "братских народах". А это плохая политика, я против этого. Ее ни в коем случае нельзя простить. Наоборот нужно выдворивать ее из Украины,

– высказался Андрей.

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