Выдворивать ее из Украины, – Андрей Исаенко эмоционально высказался о предательнице Оксане Байрак
Источник:УНИАН
Украинский актер Андрей Исаенко, который запомнился ролью в фильме "Киборги", поделился своим отношением к предательнице Оксане Байрак. Одиозная режиссерка сейчас живет в стране-агрессоре.
После большого наступления России в Украине, Байрак поддержала диктатора Путина и сказала, что украинцы виноваты в этой войне. Она назвала Санкт-Петербург – "любимым городом", а еще распространяла фото с актерами-путинистами.
Кстати говоря На фоне травли из-за "голой вечеринки": уроженка Украины Анна Асти сбежала из России
Андрей Исаенко сказал, что думает о Байрак
Актер категорически высказался по поводу скандальной режиссерки. Он отметил, что Байрак нельзя давать спокойно жить в Украине, ведь она сделала свой выбор в сторону России и может распространять нарративы страны-агрессорки.
Всеми методами нужно препятствовать ее работе, нельзя давать ей возможность спокойно работать в Украине, если она сначала избрала Россию. Думаю, у нее осталась идея "русского мира",
– сказал он.
Исаенко считает предательницу опасной, потому что она может продвигать идею "братских народов". По мнению Андрея, ей нет прощения. Также ей нужно запретить въезд в нашу страну, как отметил актер.
Она и дальше может распространять в головы людей о "братских народах". А это плохая политика, я против этого. Ее ни в коем случае нельзя простить. Наоборот нужно выдворивать ее из Украины,
– высказался Андрей.
Что говорили об Оксане Байрак другие звезды
- Екатерина Тишкевич отметила, что на съемочной площадке Байрак неоднократно говорила, что "вышла бы замуж за Путина". В то время актриса думала, что это неудачные шутки, а уже потом узнала о пророссийской позиции режиссерки.
- Римма Зюбина считает нелогичным удивляться взглядам Байрак, ведь она давно выражала пророссийскую позицию. Выяснилось, что до 2014 года Зюбина была любимой актрисой режиссера. Однако их отношения испортились с тех пор, как Россия начала наступление на Донбасс.
- Наталья Васько призналась, что с Байрак всегда было сложно работать, потому что она притесняла актеров. А однажды на площадке, когда начали говорить о Крыме, режиссерка публично заявила, что она российский. Тогда их сотрудничество и дружба завершилось.
- Анна Сагайдачко раньше работала с предательницей, ведь ее муж Евгений Третьяк был продюсером в студии режиссерки. Она отметила, что общие знакомые рассказали ей о взглядах Байрак, что "не все так однозначно". Сейчас они не общаются.