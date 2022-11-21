Римма Зюбина осудила неоднозначную позицию Байрак относительно войны в Украине. Однако считает нелогичным и лицемерным удивляться ее взглядам именно сейчас. По ее словам, она на сторону врага стала уже очень давно: "2004 уже были первые колокольчики".

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Римма Зюбина вспомнила о дружбе с Байрак и осудила коллег, которые с ней сотрудничали после 2014 года

В интервью Rostyslove Production она поделилась, что к 2014 году ей нравилось работать с Байрак и поддерживать с ней теплые отношения. Но война в Украине, которая началась 8 лет назад, поставила жирную точку в их отношениях. "У меня был статус – "любимая актриса Байрак". У нас были очень дружеские отношения, тесные, откровенные. В 2004 году уже были первые колокольчики, когда она не поддержала Майдан. Она это объясняла тем, что ни от кого не зависит, сама находит деньги, сама все снимает. Ну а в 2014 году начались проблемы. Мне очень больно об этом говорить", – поделилась Зюбина.

Римма Зюбина поделилась, что читала посты некоторых молодых актрис, снимавшихся у нее до начала полномасштабного вторжения, и ей это показалось лицемерием.

Для меня это лицемерие, потому что когда вы шли на съемочную площадку, вы уже знали позицию Оксаны Байрак. Вы знали, что она снимает в главных ролях российских актеров. Очень многие актеры вдруг начали писать, выставлять фотографии. Когда вы шли туда и получали деньги, у вас была одна позиция. В таком случае напишите: "Я во время съемок у Оксаны Байрак получила 10 тысяч долларов. Все эти деньги я перечисляю переселенцам или на ВСУ,

– сказала Зюбина.

"Это будет честно и справедливо, потому что свою позицию Байрак не скрывала. Она всегда говорила, кого из политиков поддерживает, а вы шли сниматься", – дополнила она.

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Что другие звезды говорили о Байраке

Анна Сагайдачная говорила о том, как до войны Оксана и ее любимый были в тесных отношениях, ведь работали вместе. О политических взглядах Байрак Анна узнала от посторонних людей. Совместные знакомые начали рассказывать Сагайдачной, что в частных разговорах Байрак утверждает, что "не все так однозначно": "Там были прямо споры о Донбассе. Она не уверена, что Россия бомбит и бомбила Донбасс с 2014 года".

Ее коллега, актриса Наталья Денисенко, рассказывала, что Оксана Байрак даже после полномасштабного вторжения продолжила защищать Россию, в войне обвинила Украину. А также заявила, что россияне – "братский народ".

Звезда "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов в интервью 24 каналу поделился, что никогда не говорил с Байраком на политические темы, даже когда вместе работали.

Актриса Екатерина Тишкевич, сыгравшая в сериале Байрак "Ничто не случается дважды", рассказала, что одиозная Байрак заявляла, что вышла бы замуж за Путина.

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