3 шикарных фильма с Анджелиной Джоли, которые стоит посмотреть до премьеры "Кутюр"
- 5 марта выйдет новый фильм "Кутюр" с Анджелиной Джоли в главной роли.
- До премьеры советуем посмотреть другие фильмы с актрисой, где она поражает своим талантом и безупречностью перевоплощений.
Уже через считанные дни, 5 марта, в кинотеатрах выйдет новый фильм "Кутюр" с Анджелиной Джоли в главной роли. Оскароносная актриса сыграет женщину на пике карьеры, которая внезапно сталкивается с экзистенциальным вызовом.
Премьера еще не состоялась, а "Кутюр" уже обсуждают во всем мире. 24 Канал расскажет о еще 3 шикарных фильмах с Джоли, на которые точно стоит выделить время.
Какие фильмы с Анджелиной Джоли стоит посмотреть?
"Лара Крофт: Разграбительница гробниц"
Рейтинг IMDb: 5.8
Без сомнений, один из тех фильмов, которые сделали Анджелину Джоли легендой мирового кино. Именно благодаря роли Лары Крофт Джоли доказала, что способна стать звездой боевиков. В каждой сцене актриса демонстрировала безупречность своей игры: пробиралась сквозь джунгли, уничтожала врагов, поражала уверенностью и стала кумиркой для миллионов зрителей.
"Мистер и миссис Смит"
Рейтинг IMDb: 6.5
Премьера этого фильма состоялась 20 лет назад, однако его до сих пор обожают во всем мире. Главные роли Джона и Джейн Смит исполнили Брэд Питт и Анджелина Джоли. По сюжету, это супруги элитных наемников, которые выполняют опасные миссии, но каждый из них имеет собственную тайну. Однажды они получают задание уничтожить друг друга.
"Мария"
Рейтинг IMDb: 6.4
Это уже новейшая история Джоли, ведь премьера этого фильма Пабло Ларраина состоялась в 2024 году. Здесь голливудская звезда поразила перевоплощением в оперную диву Марию Каллас. Актриса сполна передала грацию, загадочность и трагизм судьбы мировой любимицы.
